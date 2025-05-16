Когда любовь превращается в диагноз
Когда эмоции становятся угрозой
Для многих людей установление эмоциональной связи уже само по себе подвиг. Влюбленность обостряет уязвимость: человек теряет контроль, становится зависимым, а разум временно уступает место чувству. Неудивительно, что такой накал вызывает тревогу – особенно у тех, кто уже переживал эмоциональные потрясения. В попытке защититься они могут избегать объекта своих чувств, опасаясь вновь испытать боль.
Иногда это избегание доходит до крайности. В других случаях, наоборот, возникает иллюзорная уверенность в том, что объект влюбленности отвечает взаимностью. Это состояние называется эротоманией и относится к психическим расстройствам.
Любовь как зависимость
Далее кандидат медицинский наук уточняет, что влюбленность может перерасти в созависимость. Человек теряет собственное "я", начинает копировать поведение и вкусы партнера, впадает в состояние нарушенного самосознания.
Такую эмоциональную растворенность можно наблюдать при тревожно-избегающем типе привязанности, особенно в деструктивных, абьюзивных отношениях. Примером этого может быть Стокгольмский синдром – патологическая привязанность заложника к террористу. В тяжелых случаях речь идет о расстройствах личности или биполярном аффективном расстройстве, требующих медикаментозного вмешательства.
Фобия как маска желания
Порой, как отмечено в публикации издания "АиФ", за страхом скрывается желание. Например, женщина, боящаяся нового абьюза, может подсознательно стремиться к знакомому чувству – возникает своеобразное удовольствие от страха. Подобное поведение нередко встречается у людей, склонных к риску в жизни и в отношениях.
Важно различать: страх не всегда говорит о необходимости избегать чувств. Часто он отражает внутреннюю обсессию – навязчивое желание контролировать ситуацию.
Когда страх мешает жить
Фобии могут проявляться в мелочах. Например, мужчина не пишет женщине в течение дня – и она испытывает острую тревогу, которая перерастает в ритуал: истерика, обвинения, обиды. Постепенно формируется модель отношений, основанная не на любви, а на тревожном контроле.
Похожим образом проявляется патологическая ревность. В отличие от здоровой, которая уходит при подтвержденной измене, патологическая ревность питается сама собой. Человек не ищет выхода – ему важен сам процесс подозрений.
Корни страхов – в детстве
Шмилович считает, что фобии часто формируются в раннем возрасте, особенно в семьях, где чувства и сексуальность табуированы. Нередко у женщин возникает боязнь быть воспринятыми как недостаточно привлекательные. Эти тревоги могут привести к настоящим физиологическим нарушениям.
Что делать
На ранних этапах проблему можно попытаться решить самостоятельно или с помощью близких. Если это не помогает – обратиться к психологу. В тяжелых случаях – к врачу-психотерапевту или психиатру.
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