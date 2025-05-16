Когда любовь превращается в диагноз

На протяжении всей истории человечества люди не только стремились к любви, но и боялись ее. Такого мнения придерживается доцент Андрей Шмилович. По его словам, подобный страх не всегда является патологией, сообщает Zakon.kz.

Когда эмоции становятся угрозой

Для многих людей установление эмоциональной связи уже само по себе подвиг. Влюбленность обостряет уязвимость: человек теряет контроль, становится зависимым, а разум временно уступает место чувству. Неудивительно, что такой накал вызывает тревогу – особенно у тех, кто уже переживал эмоциональные потрясения. В попытке защититься они могут избегать объекта своих чувств, опасаясь вновь испытать боль.

Иногда это избегание доходит до крайности. В других случаях, наоборот, возникает иллюзорная уверенность в том, что объект влюбленности отвечает взаимностью. Это состояние называется эротоманией и относится к психическим расстройствам.

Любовь как зависимость

Далее кандидат медицинский наук уточняет, что влюбленность может перерасти в созависимость. Человек теряет собственное "я", начинает копировать поведение и вкусы партнера, впадает в состояние нарушенного самосознания.

Такую эмоциональную растворенность можно наблюдать при тревожно-избегающем типе привязанности, особенно в деструктивных, абьюзивных отношениях. Примером этого может быть Стокгольмский синдром – патологическая привязанность заложника к террористу. В тяжелых случаях речь идет о расстройствах личности или биполярном аффективном расстройстве, требующих медикаментозного вмешательства.

Фобия как маска желания

Порой, как отмечено в публикации издания "АиФ", за страхом скрывается желание. Например, женщина, боящаяся нового абьюза, может подсознательно стремиться к знакомому чувству – возникает своеобразное удовольствие от страха. Подобное поведение нередко встречается у людей, склонных к риску в жизни и в отношениях.

Важно различать: страх не всегда говорит о необходимости избегать чувств. Часто он отражает внутреннюю обсессию – навязчивое желание контролировать ситуацию.

Когда страх мешает жить

Фобии могут проявляться в мелочах. Например, мужчина не пишет женщине в течение дня – и она испытывает острую тревогу, которая перерастает в ритуал: истерика, обвинения, обиды. Постепенно формируется модель отношений, основанная не на любви, а на тревожном контроле.

Похожим образом проявляется патологическая ревность. В отличие от здоровой, которая уходит при подтвержденной измене, патологическая ревность питается сама собой. Человек не ищет выхода – ему важен сам процесс подозрений.

Корни страхов – в детстве

Шмилович считает, что фобии часто формируются в раннем возрасте, особенно в семьях, где чувства и сексуальность табуированы. Нередко у женщин возникает боязнь быть воспринятыми как недостаточно привлекательные. Эти тревоги могут привести к настоящим физиологическим нарушениям.

Что делать

На ранних этапах проблему можно попытаться решить самостоятельно или с помощью близких. Если это не помогает – обратиться к психологу. В тяжелых случаях – к врачу-психотерапевту или психиатру.

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