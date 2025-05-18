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Как правильно принимать добавки с цинком

как правильно принимать добавки с цинком, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 21:27 Фото: pixabay
Диетолог Крутику Нанавати рассказал о том, что прием цинка натощак способствует его лучшему усвоению, но часто вызывает тошноту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Welness Pulse, цинк – микроэлемент, который укрепляет иммунитет и помогает бороться с вирусами и бактериями, поддерживает здоровье репродуктивной системы и нормальное функционирование щитовидной железы. Также цинк участвует в делении клеток и способствует синтезу ДНК.

Отмечается, что дефицит цинка может привести к задержке роста в период роста плода, младенчества и полового созревания. Недостаток этого вещества в организме также ведет к замедленному заживлению ран и когнитивным нарушениям.

Восполнить запасы цинка помогают говядина, печень, молочные продукты, рыба, крупы, орехи, семена подсолнечника и некоторые овощи (морковь, горох, шпинат). Также цинк можно получать из пищевых добавок.

"Технически цинк лучше усваивается на голодный желудок, но это часто приводит к тошноте, особенно при высоких дозах", – рассказал доктор.

Специалист добавил, что, хотя прием цинка с пищей может помочь предотвратить тошноту, лучше всего сочетать его с продуктами, не содержащими фитаты. Так называют соли фитиновой кислоты, в форме которых хранится практически весь фосфор в зерновых, бобовых, орехах и семенах.

"Что касается других минералов, цинк не рекомендуется принимать одновременно с добавками железа и кальция. Наконец, по той же причине – потенциально сниженное усвоение – рекомендуется избегать употребления кофе во время приема добавок с цинком", – заключил врач.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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