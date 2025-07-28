Не переборщите с мылом: как правильно принимать душ в жару

Врач-дерматовенеролог рассказал о правилах гигиены, придерживаясь которых можно освежиться в зной без вреда для кожи, сообщает Zakon.kz.

По словам дерматовенеролога Павла Ворожейкина, намываться "до скрипа" даже летом – идея не из лучших. Хотя бы потому, что гели для душа, скрабы и прочая косметика агрессивно воздействуют на защитный слой кожи.

К антибактериальному мылу и вовсе лучше не прикасаться, если только ваша работа не связана с уходом за домашним скотом. Лучше предпочесть так называемое очищающее масло: оно обогащает кожу липидами и не стягивает.

Вместе с тем обожаемую многими мочалку, по его мнению, не следует применять чаще одного-двух раз в неделю. Да и то – без нажима. После активного растирания тела нанесите на него увлажняющее молочко или крем.

Идеальная температура воды для купания – около 35-37 градусов. Слишком горячий поток грозит расширением сосудов, а холодный – напротив, спазмом капилляров и скачками давления.

"Душ дважды в день – все-таки скорее плохая, чем хорошая привычка. Мыться лучше каждый вечер, перед тем как лечь в чистую постель. Исключение – тяжелая физическая работа и сильное потоотделение днем. Если вспотели, ополоснитесь после работы или тренировки", – посоветовал Ворожейкин в беседе с журналистом "Комсомольской правды".

И напомнил: сразу после "банных процедур" необходимо нанести антиперспирант.

Ошибки люди совершают при мытье не только тела, но и головы. Так, "намыливание" основной длины волос вместе с корнями может привести к сухости, так же как и использование очень горячей воды. Подробнее об этом – здесь.