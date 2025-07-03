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Общество

Казахстанец с мотором в груди перенес сложную операцию на колене

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, операция, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 17:21 Фото: primeminister.kz
В городской клинической больнице №4 Алматы успешно проведена сложнейшая операция по тотальному ревизионному эндопротезированию коленного сустава у 64-летнего пациента с искусственным сердцем – устройством поддержки левого желудочка (LVAD), сообщает Zakon.kz.

Анатолий Кузнецов живет с искусственным сердцем уже более трех лет. В специальной сумочке он всегда носит батарейки и контроллер, которые обеспечивают работу устройства. Несмотря на сложную кардиологическую патологию, мужчина ведет активный образ жизни и ежедневно проходит около 4 км пешком. Однако сильная боль в колене серьезно осложняла его передвижение.

"Я начал искать врачей и клиники, где мне бы прооперировали колено. Было много консилиумов, и мне отказывали, больше года прошло в поисках хирургов", – рассказывает Кузнецов.

В итоге заведующий отделением эндопротезирования Манарбек Аубакиров согласился провести операцию.

Операция, проведенная 19 июня, прошла успешно. Уже через несколько дней после вмешательства пациент начал ходить, а сегодня его состояние значительно улучшилось.

Фото: gov.kz

Ранее стало известно, что в Алматы при операции в теле женщины забыли марлю. Об этом вопиющем случае рассказала общественности казахстанский юрист Анна Чернова. Специалист призвала придать огласке шокирующую историю.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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