Народные приметы в день Кирилла и Мефодия: что нельзя делать 24 мая

24 мая 2025 года в православном календаре отмечен день святых Кирилла и Мефодия – покровителей славянской письменности и просветителей. Они перевели Священное Писание и придумали азбуку, сообщает Zakon.kz.

Народные приметы

Утренний туман – к плохой погоде.

Багряное солнце утром знаменует грозовое лето.

Если день дождливый, жди еще 40 дней дождей.

Теплый день – к холодной зиме, жаркий и сухой – к засушливому лету.

Что можно делать

Нужно посвятить день отдыху.

Хорошо завершить все старые дела.

Неплохо бы убраться в доме.

Вокруг семейного стола вечером нужно собрать всю семью.

Отличный день для разрыва надоевших отношений.

Что нельзя делать

Работать в огороде.

Признаваться в своих чувствах.

Делать крупные покупки.

Подметать в доме, особенно незамужним девушкам.

Начинать новые дела.

Интересный факт

В этот день, как отмечено в публикации издания "АиФ", было принято девушкам плести венки и запускать их в реку.

Кирилл и Мефодий почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. Праздник в честь Кирилла и Мефодия – государственный праздник в России, Болгарии, Чехии, Словакии и Северной Македонии.

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