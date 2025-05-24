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Советы

Народные приметы в день Кирилла и Мефодия: что нельзя делать 24 мая

день Кирилла и Мефодия, праздник, поле, традиции, запреты, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 14:05 Фото: pixabay
24 мая 2025 года в православном календаре отмечен день святых Кирилла и Мефодия – покровителей славянской письменности и просветителей. Они перевели Священное Писание и придумали азбуку, сообщает Zakon.kz.

Народные приметы

  • Утренний туман – к плохой погоде.
  • Багряное солнце утром знаменует грозовое лето.
  • Если день дождливый, жди еще 40 дней дождей.
  • Теплый день – к холодной зиме, жаркий и сухой – к засушливому лету.

Что можно делать

  • Нужно посвятить день отдыху.
  • Хорошо завершить все старые дела.
  • Неплохо бы убраться в доме.
  • Вокруг семейного стола вечером нужно собрать всю семью.
  • Отличный день для разрыва надоевших отношений.

Что нельзя делать

  • Работать в огороде.
  • Признаваться в своих чувствах.
  • Делать крупные покупки.
  • Подметать в доме, особенно незамужним девушкам.
  • Начинать новые дела.

Интересный факт

В этот день, как отмечено в публикации издания "АиФ", было принято девушкам плести венки и запускать их в реку.

Кирилл и Мефодий почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. Праздник в честь Кирилла и Мефодия – государственный праздник в России, Болгарии, Чехии, Словакии и Северной Македонии.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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