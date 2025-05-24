Народные приметы в день Кирилла и Мефодия: что нельзя делать 24 мая
Фото: pixabay
24 мая 2025 года в православном календаре отмечен день святых Кирилла и Мефодия – покровителей славянской письменности и просветителей. Они перевели Священное Писание и придумали азбуку, сообщает Zakon.kz.
Народные приметы
- Утренний туман – к плохой погоде.
- Багряное солнце утром знаменует грозовое лето.
- Если день дождливый, жди еще 40 дней дождей.
- Теплый день – к холодной зиме, жаркий и сухой – к засушливому лету.
Что можно делать
- Нужно посвятить день отдыху.
- Хорошо завершить все старые дела.
- Неплохо бы убраться в доме.
- Вокруг семейного стола вечером нужно собрать всю семью.
- Отличный день для разрыва надоевших отношений.
Что нельзя делать
- Работать в огороде.
- Признаваться в своих чувствах.
- Делать крупные покупки.
- Подметать в доме, особенно незамужним девушкам.
- Начинать новые дела.
Интересный факт
В этот день, как отмечено в публикации издания "АиФ", было принято девушкам плести венки и запускать их в реку.
Кирилл и Мефодий почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. Праздник в честь Кирилла и Мефодия – государственный праздник в России, Болгарии, Чехии, Словакии и Северной Македонии.
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