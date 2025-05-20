Приметы и поверья на 22 мая: что нельзя делать в Николин день

В православном календаре 22 мая – Николин день. Другие варианты – день Николая Чудотворца, день Николы Вешнего. Также этот день называют травным, так как в это время летнее тепло было совсем близко и начинался активный рост травы, сообщает Zakon.kz.

Народные приметы

Так, в этот день люди радуются увиденному пауку, который сулит благополучие, или же разбитому бокалу, что считается хорошим знаком.

Не забывают в народе и о погодных приметах. К примеру, дождь называют вестником хорошего урожая, а ночной гром означает, что ясная погода установится на долгое время.

Что нельзя делать

В день праздника запрещено грустить, предаваться тяжелым думам и впадать в отчаяние.

Также, как сказано в публикации издания "Известия", нельзя бездействовать и лениться, отлынивать от работы. Поход в парикмахерскую или новые покупки лучше отложить на другой день. Тем не менее одежда должна быть чистой и опрятной.

Кроме того, по данным МТРК "Мир", перед праздником необходимо раздать долги и помириться с теми, с кем был в ссоре. Верующие посещают службу в церкви и просят Николая Угодника об излечении больных и защите страждущих.

Дома полагается накрыть богатый стол, и чем разнообразнее будут угощения, тем более обильным будет урожай.

Еще один интересный момент. Считается, что невесты, засватанные в весенний День памяти Николая Чудотворца, станут хорошими хозяйками и дом будет в гармонии.

Материал по теме Депутат предлагает подарить жителям Казахстана еще один выходной

Ранее корреспондент Zakon.kz сообщил, что в Казахстане в 2025 году первый день Курбан айта по мусульманскому календарю отмечается 6 июня. Согласно Трудовому кодексу, первый день Курбан айта является выходным днем. В результате у казахстанцев в июне как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе добавится еще один выходной день – 6 июня.