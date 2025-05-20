#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.78
576.06
6.35
Советы

Приметы и поверья на 22 мая: что нельзя делать в Николин день

Николин день, трава, праздник, приметы, интересное, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 12:35 Фото: pixabay
В православном календаре 22 мая – Николин день. Другие варианты – день Николая Чудотворца, день Николы Вешнего. Также этот день называют травным, так как в это время летнее тепло было совсем близко и начинался активный рост травы, сообщает Zakon.kz.

Народные приметы

Так, в этот день люди радуются увиденному пауку, который сулит благополучие, или же разбитому бокалу, что считается хорошим знаком.

Не забывают в народе и о погодных приметах. К примеру, дождь называют вестником хорошего урожая, а ночной гром означает, что ясная погода установится на долгое время.

Что нельзя делать

В день праздника запрещено грустить, предаваться тяжелым думам и впадать в отчаяние.

Также, как сказано в публикации издания "Известия", нельзя бездействовать и лениться, отлынивать от работы. Поход в парикмахерскую или новые покупки лучше отложить на другой день. Тем не менее одежда должна быть чистой и опрятной.

Кроме того, по данным МТРК "Мир", перед праздником необходимо раздать долги и помириться с теми, с кем был в ссоре. Верующие посещают службу в церкви и просят Николая Угодника об излечении больных и защите страждущих.

Дома полагается накрыть богатый стол, и чем разнообразнее будут угощения, тем более обильным будет урожай.

Еще один интересный момент. Считается, что невесты, засватанные в весенний День памяти Николая Чудотворца, станут хорошими хозяйками и дом будет в гармонии.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 12:35
Депутат предлагает подарить жителям Казахстана еще один выходной

Ранее корреспондент Zakon.kz сообщил, что в Казахстане в 2025 году первый день Курбан айта по мусульманскому календарю отмечается 6 июня. Согласно Трудовому кодексу, первый день Курбан айта является выходным днем. В результате у казахстанцев в июне как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе добавится еще один выходной день – 6 июня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Можно ли получить страховую выплату водителю, если он – виновник ДТП
Советы
10:21, Сегодня
Можно ли получить страховую выплату водителю, если он – виновник ДТП
Соленые продукты, которые удивляют: их можно есть без вреда для здоровья
Советы
09:38, Сегодня
Соленые продукты, которые удивляют: их можно есть без вреда для здоровья
Пособие по безработице в Казахстане: какой размер и как получить
Советы
09:16, Сегодня
Пособие по безработице в Казахстане: какой размер и как получить
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: