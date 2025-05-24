#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.84
579.7
6.39
Советы

Астролог назвала три знака зодиака, которым повезет на работе летом 2025 года

зодиаки, знаки зодиака, зодиакальный круг, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 16:43 Фото: pixabay
Астролог рассказала, для кого предстоящее лето будет удачным в области профессионального развития. Эти знаки зодиака получат заслуженное признание или новые карьерные возможности, сообщает Zakon.kz.

По мнению астролога Анжелы Перл, лето 2025 года будет насыщенным событиями на рабочем месте для трех представителей зодиакального круга.

Овен

Лето 2025 года подарит Овнам стабильность и заслуженное признание. Надежность и внимательность к деталям наконец-то будут замечены. Руководство начнет доверять более серьезные задачи, а коллеги – прислушиваться к вашему мнению. Особенно успешно пойдут дела у тех, кто работает в сфере финансов, эстетики, дизайна или питания. Возможны предложения о повышении, премии или переходе на более интересную должность.

Весы

Весам звезды обещают карьерный рывок. Они окажутся в центре важных процессов и сумеют проявить свои сильные стороны – решительность, стратегическое мышление, глубину анализа. Удачное время для запуска личного проекта, смены работы или масштабного апгрейда вашей роли в команде. Весы, которые давно мечтали о собственном деле или лидерской позиции, почувствуют, что именно сейчас момент действовать. Окружение будет воспринимать вас как сильного профессионала и партнера, которому можно доверять. Не бойтесь брать инициативу в свои руки – вы станете движущей силой перемен.

Козерог

Лето станет для Козерогов временем подъема и признания. Все, что вы строили шаг за шагом, начнет приносить плоды. Ваши организованность, настойчивость и умение брать ответственность выведут вас на передовые позиции. Успех ожидает тех, кто занят в управлении, проектной работе, бизнесе или обучении. Возможен карьерный рост, приглашение в более амбициозную команду или переход в статус руководителя. А еще это хорошее время для профессионального обучения – знания, полученные летом, быстро превратятся в реальные достижения. Главное – не занижать планку и не бояться большего масштаба.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака смогут в конце мая 2025 года исполнить мечту, которая долго казалась им несбыточной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Что на самом деле убивает любовь
Советы
15:17, Сегодня
Что на самом деле убивает любовь
Почему стоит есть лук-порей каждый день
Советы
14:55, Сегодня
Почему стоит есть лук-порей каждый день
Народные приметы в день Кирилла и Мефодия: что нельзя делать 24 мая
Советы
14:05, Сегодня
Народные приметы в день Кирилла и Мефодия: что нельзя делать 24 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: