Даже исправный кондиционер может не справляться с обогревом комнаты, если неправильно настроить направление воздушного потока, сообщает Zakon.kz.

Одну из самых распространенных ошибок при использовании техники зимой назвало издание Xataka Smart Home.

По словам автора, многие продолжают пользоваться кондиционером так же, как летом, оставляя жалюзи в положении для охлаждения. Однако при обогреве такой подход снижает эффективность работы прибора.

Зимой теплый воздух необходимо направлять вниз – в сторону пола.

Причина кроется в физических свойствах теплого воздуха: он поднимается к потолку. В результате датчик температуры, расположенный во внутреннем блоке кондиционера, может решить, что помещение уже достаточно прогрелось, и снизить мощность. При этом внизу комнаты, где находятся люди, по-прежнему может оставаться холодно.

Чтобы избежать этой проблемы, автор советует установить дополнительный термометр рядом с диваном или в другом месте, где жильцы проводят больше всего времени. Иногда для достижения комфортной температуры приходится выставлять на кондиционере показатель на два-три градуса выше желаемого.

Для обогрева просторных помещений журналист рекомендует выбирать среднюю или высокую скорость вентилятора. Также полезно включить автоматическое покачивание жалюзи – это поможет распределять теплый воздух по комнате более равномерно.

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