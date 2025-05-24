Почему стоит есть лук-порей каждый день
Так, по словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, лук-порей содержит витамин К, который уменьшает и предупреждает развитие атеросклероза.
Кроме того, там содержится полторы суточной нормы кремния.
"Кремний участвует в синтезе такого белка, как коллаген, который улучшает эластичность сосудов", –говорит Гандельман.
Офтальмолог Михаил Коновалов, в свою очередь, отметил, что лук-порей защищает от слепоты благодаря содержанию витамина А:
"В 100 граммах продукта содержится две суточные нормы вещества".
Еще, как отмечено в публикации 1tv.ru, иммунолог Андрей Продеус обратил внимание, что овощ защищает клетки организма от воспаления.
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