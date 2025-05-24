Почему стоит есть лук-порей каждый день

Врачи известной программы "Жить здорово!" назвали три причины включить лук-порей в ежедневный рацион. Этот продукт замедляет развитие атеросклероза, защищает от слепоты и воспаления клеток организма, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, лук-порей содержит витамин К, который уменьшает и предупреждает развитие атеросклероза.

Кроме того, там содержится полторы суточной нормы кремния.

"Кремний участвует в синтезе такого белка, как коллаген, который улучшает эластичность сосудов", –говорит Гандельман.

Офтальмолог Михаил Коновалов, в свою очередь, отметил, что лук-порей защищает от слепоты благодаря содержанию витамина А:

"В 100 граммах продукта содержится две суточные нормы вещества".

Еще, как отмечено в публикации 1tv.ru, иммунолог Андрей Продеус обратил внимание, что овощ защищает клетки организма от воспаления.

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