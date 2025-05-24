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Советы

Почему стоит есть лук-порей каждый день

лук-порей, еда, здоровье, врачи, польза, советы, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 14:55 Фото: pixabay
Врачи известной программы "Жить здорово!" назвали три причины включить лук-порей в ежедневный рацион. Этот продукт замедляет развитие атеросклероза, защищает от слепоты и воспаления клеток организма, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, лук-порей содержит витамин К, который уменьшает и предупреждает развитие атеросклероза.

Кроме того, там содержится полторы суточной нормы кремния.

"Кремний участвует в синтезе такого белка, как коллаген, который улучшает эластичность сосудов", –говорит Гандельман.

Офтальмолог Михаил Коновалов, в свою очередь, отметил, что лук-порей защищает от слепоты благодаря содержанию витамина А:

"В 100 граммах продукта содержится две суточные нормы вещества".

Еще, как отмечено в публикации 1tv.ru, иммунолог Андрей Продеус обратил внимание, что овощ защищает клетки организма от воспаления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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