Астролог рассказал, кому крупно повезет с деньгами в июне 2025
Как пишет "Пятый канал", звезды советуют отказаться от сомнительных схем и сосредоточиться на чистых источниках дохода.
9 июня Венера и Плутон образуют напряженный аспект – любые попытки заработать будут проходить проверку на соответствие "высшей справедливости". А 13 июня включатся весы кармы: судьба начнет раздавать "финансовые награды" и "штрафы" в зависимости от того, насколько этично вы распоряжались деньгами в прошлом.
Весь июнь Плутон движется ретроградно, а это значит, что кармическое влияние будет особенно сильным. Лилит добавит напряжения: мошенники станут активнее, и доверчивость может дорого обойтись. Стоит быть осторожными и не верить пустым обещаниям.
Вот что ждет каждый знак зодиака в сфере финансов:
Овен
До 5 июня Венера помогает заработать благодаря собственным идеям. Потом энергия уходит – и заработать станет труднее. Успейте проявить инициативу в начале месяца.
Телец
С уходом Урана приходит долгожданная стабильность. А с серединой июня Венера принесет денежные подарки: премии, удачные сделки, выигрыши. Тельцы – счастливчики месяца.
Близнецы
До 10 июня – звездный час: Меркурий и Юпитер покровительствуют сделкам и переговорам. Потом поддержка уходит, и решать все придется самостоятельно.
Рак
Меркурий и Юпитер переходят в знак Рака, принося удачные идеи и финансовую ловкость. Отличный момент для поиска дополнительного дохода или карьерного роста.
Лев
Марс покидает знак, и уходит лишняя суета. К концу первой декады июня Меркурий дарит вдохновение. Финансовые инициативы лучше запускать после 20-го числа.
Дева
Марс требует быстрых решений, а не размышлений. Девам стоит рискнуть и заявить о себе. Если перестать все контролировать – появятся деньги.
Весы
Финансовая стабильность и чистая карма – главные активы Весов в июне. Возможны неожиданные подарки или помощь. Можно позволить себе расслабиться.
Скорпион
Лилит дает Скорпионам острое чутье и магнетизм. Интуиция поможет выиграть в инвестициях и переговорах. Самое время доверять себе и действовать.
Стрелец
Удача будет на стороне Стрельцов: они смогут распознать выгодные тенденции и правильно вложиться. Но все испортят необдуманные шаги – важен расчет.
Козерог
Звезды благоволят покупкам недвижимости. Удачный месяц для решения жилищных вопросов: сделки, переезды, расширение жилплощади.
Водолей
Плутон подталкивает к лидерству. Июнь – шанс повлиять на окружающих и заработать, улучшая общее дело. Главное – двигаться не только ради себя.
Рыбы
Финансовые трудности остаются в прошлом. С 10 июня начинается пора "золотого дождя". Останется только не испортить все в последний момент.
Ранее сообщалось, что 26 мая Меркурий – планета, отвечающая за разум, речь и информацию – переходит в знак Близнецов, которым сам же и управляет. О том, что это значит и как повлияет на нас, можно узнать здесь.