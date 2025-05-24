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Меркурий переходит в Близнецы: что это значит и как повлияет на нас

Планета Меркурий, гороскоп, астрология , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 19:08 Фото: pixabay
С 26 мая Меркурий – планета, отвечающая за разум, речь и информацию – переходит в знак Близнецов, которым сам же и управляет, сообщает Zakon.kz.

Это астрологическое событие особенно важно: в своей "стихии" Меркурий работает на полную мощность, пишет Вечерняя Москва.

Что изменится:

  • Ускорится темп жизни, усилится ментальная активность.
  • Возрастет интерес к обучению, общению, путешествиям и новым знаниям.
  • Люди станут чаще вступать в диалоги, искать информацию и делиться ею.
  • Благоприятное время для экзаменов, переговоров, запуска курсов, медиа- и маркетинговых проектов.

На что обратить внимание:

  • Возможны рассеянность и частая смена интересов.
  • Важно перепроверять информацию и не торопиться с выводами.
  • В делах проявлять гибкость, но не терять концентрацию.

Переход Меркурия в Близнецы – хорошая возможность для обучения, расширения круга общения и запуска новых идей. Особенно удачным будет этот период для тех, кто работает с информацией, языком, технологиями и коммуникациями.

А ранее астролог назвала три знака зодиака, которым повезет на работе летом 2025 года. 

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Айсулу Омарова
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