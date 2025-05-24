Меркурий переходит в Близнецы: что это значит и как повлияет на нас

С 26 мая Меркурий – планета, отвечающая за разум, речь и информацию – переходит в знак Близнецов, которым сам же и управляет, сообщает Zakon.kz.

Это астрологическое событие особенно важно: в своей "стихии" Меркурий работает на полную мощность, пишет Вечерняя Москва.

Что изменится:

Ускорится темп жизни, усилится ментальная активность.

Возрастет интерес к обучению, общению, путешествиям и новым знаниям.

Люди станут чаще вступать в диалоги, искать информацию и делиться ею.

Благоприятное время для экзаменов, переговоров, запуска курсов, медиа- и маркетинговых проектов.

На что обратить внимание:

Возможны рассеянность и частая смена интересов.

Важно перепроверять информацию и не торопиться с выводами.

В делах проявлять гибкость, но не терять концентрацию.

Переход Меркурия в Близнецы – хорошая возможность для обучения, расширения круга общения и запуска новых идей. Особенно удачным будет этот период для тех, кто работает с информацией, языком, технологиями и коммуникациями.

А ранее астролог назвала три знака зодиака, которым повезет на работе летом 2025 года.

