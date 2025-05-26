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Астрологи перечислили знаки зодиака, которые слишком много думают

Улица, город, люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 08:30 Фото: pexels
Пока некоторые принимают решения за считаные секунды, другим необходимо вникнуть в их суть. Они задают себе тысячи вопросов и часто анализируют даже то, что другим кажется несущественным, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Mixnews, такой образ мышления может быть полезным, но также и утомительным как для них самих, так и для окружающих. Среди знаков зодиака есть два, известные склонностью слишком много думать.

Дева

Девы – мастера анализа и детализации. Они анализируют каждую ситуацию до мельчайших деталей и хотят, чтобы все было логично, осмысленно и под контролем. Их потребность в анализе часто проистекает из желания избежать ошибок, что заставляет их подвергать сомнению даже свои прошлые решения.

Они умеют прокручивать в голове одну и ту же ситуацию столько раз, что в итоге чувствуют себя еще более неуверенно. Хотя это помогает им действовать основательно, иногда им становится трудно действовать спонтанно.

Весы

Весы известны тем, что смотрят на все с разных сторон. Даже когда необходимо принять простое решение, они рассматривают все возможные результаты и сценарии, опасаясь ошибиться. Их потребность в равновесии часто мешает им принимать быстрые решения, поскольку они хотят быть уверены, что никто не пострадает. Поэтому они часто оказываются в ловушке между несколькими вариантами.

Весы анализируют не только свои действия, но и слова, жесты и тон голоса других людей. Они часто задаются вопросом, что на самом деле имел в виду человек, и думают об этом часами после разговора.

Ранее были названы знаки зодиака, которым крупно повезет в июне.

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Аксинья Титова
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