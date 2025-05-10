Маркировка лекарств в Казахстане: о нюансах рассказали в Минздраве

В Казахстане обязательной маркировке подлежат все лекарственные средства, произведенные после 1 июля 2024 года. Новый механизм помогает отследить путь препаратов от завода до продажи в аптеке. В Минздраве рассказали Zakon.kz, как работает система на практике.

Известно, что маркировка лекарств позволяет обеспечить безопасность потребителей, сделать фармацевтический рынок более прозрачным и предотвратить фальсификацию продукции.

Какую информацию хранит маркировка?

Все лекарственные средства, произведенные после 1 июля 2024 года, должны иметь уникальный код Data Matrix. Благодаря ему каждый покупатель может убедиться в подлинности и легальности препарата, отсканировав уникальный код в приложении Naqty Onim. Маркировка хранит подробную информацию: наименование, количество, доза, производитель и перемещение препарата.

Кто должен маркировать лекарства?

Производители, импортеры, дистрибьюторы, аптеки и медицинские организации – все участники оборота регистрируются в системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba. После чего им открывается доступ в личный кабинет, где осуществляется работа с кодами маркировки и отражается движение препаратов на всех этапах.

При этом иностранные производители наравне с отечественными имеют возможность самостоятельно работать в системе маркировки. Кроме того, заказать уникальные коды для зарубежной компании может и казахстанский импортер.

Как работает система маркировки и прослеживаемости?

Перед вводом лекарственных средств в оборот производитель заказывает уникальные коды Data Matrix у Единого оператора и наносит их на упаковки. Таким образом информация о лекарстве поступает в Информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров.

Вторым звеном в обороте лекарственных средств являются импортеры и дистрибьюторы. На данном этапе участники оборота получают уже промаркированные препараты. Если код не считывается или отсутствует в системе, препарат не может быть допущен к продаже или использованию.

На заключительном этапе цепочки маркировки находятся аптеки и медицинские организации. Именно здесь происходит непосредственная передача препаратов конечному потребителю – покупателю или пациенту. Каждый этап сопровождается отчетностью в системе Единого оператора.

Системы, в которых работают аптеки и медицинские организации, уже интегрированы с информационной системой маркировки и прослеживаемости товаров. После продажи препарата или выдачи пациенту информация передается в систему Единого оператора и лекарственное средство выводится из оборота.

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