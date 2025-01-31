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Конфликт между Луной и Юпитером: чем заняться 31 января, рассказала известный астролог

Астрология, астрологический прогноз, гороскоп, знаки зодиака , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 10:07 Фото: freepik
О том, чем лучше себя занять сегодня, 31 января 2025 года, рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словами, до 21:00 по московскому времени (23:00 по времени Астаны) на небе конфликт между Луной и Юпитером.

"А мы ощущаем все "прелести" этого аспекта: раздутые эмоции, ощущение того, что нас недостаточно ценят и уважают. Самое время философски отнестись к важности чужого мнения и поискать внутреннюю опору. Заняться тем, что добавит уверенности. Не расстраиваться из-за мелочей, а постараться увидеть полную картину, в том числе – своего образа. И завершаются сутки напряженным аспектом от Сатурна: делаем усилие над собой и доделываем необходимые дела", – посоветовала Василиса Володина.

А с гороскопом на 31 января 2025 года для представителей всех знаков зодиака можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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