Как часто нужно мыть автомобиль

Чтобы сохранить лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии, мыть машину нужно не только ради внешнего вида. Частицы пыли, дорожная грязь, соль и реагенты со временем повреждают верхний слой краски. Частота мойки зависит от сезона, погодных условий и цвета кузова, сообщает Zakon.kz.

Зимой автомобиль особенно нуждается в частом уходе. На дорогах активно используют соль и химические реагенты, которые разъедают защитный слой и могут вызвать коррозию. Особенно страдают колесные арки, днище и низ дверей. Мыть машину в этот период стоит хотя бы раз в 5-7 дней, причем желательно – в отапливаемом боксе. Особенно важно тщательно смывать остатки соли и продуть уплотнители: влага в щелях может замерзнуть и повредить детали.

Весной на кузове оседают пыль и грязь с тающего асфальта. В этот период стоит мыть машину раз в неделю, а в дни активной слякоти – чаще. Также весной хорошо провести глубокую мойку: очистить скрытые зоны, смыть зимние отложения и нанести защитное покрытие.

Летом автомобили пачкаются меньше – нет реагентов и частых осадков, но появляется другая проблема: пыль, следы насекомых и пыльца деревьев. Особенно агрессивны в этом плане следы жучков на капоте и лобовом стекле: они буквально "впекаются" в краску под солнцем. Оптимально – легкая мойка каждые 10-14 дней и обязательная очистка кузова после дальних поездок.

Осенью, как и весной, грязь летит с влажных дорог. Мыть автомобиль стоит по мере загрязнения – в среднем раз в неделю. Особое внимание – нижней части кузова и аркам.

При этом цвет кузова напрямую влияет на то, насколько быстро машина "выглядит грязной".

Светлые авто, особенно белые, хорошо маскируют пыль и мелкие разводы. Но это обманчиво: загрязнения все равно действуют на покрытие. Белые машины можно мыть чуть реже – например, раз в 10-14 дней летом и раз в неделю в остальное время.

Темные машины, особенно черные и синие, наоборот, выдают любую мелочь. На них видно пыль, пятна от дождя, следы рук, а зимой особенно заметна соль. Даже после недавней мойки черный кузов быстро теряет блеск. Поэтому владельцам темных авто часто приходится мыть их каждые 4-5 дней, чтобы сохранить внешний вид. А еще использовать защитные покрытия, чтобы облегчить уход.

Мойка автомобиля – это не только вопрос эстетики, но и забота о его сохранности. При этом у водителей часто возникает логичный вопрос: а не вредно ли мыть машину слишком часто?

Ответ зависит не от частоты, а от качества. Сам по себе регулярный уход не вредит – напротив, он помогает сохранить лакокрасочное покрытие и защитить кузов от агрессивных внешних воздействий. Но если мыть автомобиль абы как, вреда будет больше, чем пользы.

Главный враг ЛКП – царапины. Они появляются, если на кузов действуют абразивные частицы: пыль, песок, грязь. Именно поэтому темные автомобили, особенно черные, часто выглядят более "затертыми" – на них такие повреждения сразу бросаются в глаза. При неаккуратной мойке царапины легко оставить обычной губкой, если не смыть грязь перед началом или использовать одну тряпку для всего – от арок до капота.

Еще один риск – удаление защитного слоя. Моющие средства, особенно дешевые или предназначенные для бесконтактной мойки, постепенно смывают воск или полимерную пленку. Если после каждой процедуры не восстанавливать защиту, лак остается голым перед ультрафиолетом, реагентами и кислотными дождями.

В холодное время года опасность представляет не столько сама мойка, сколько последствия: если не просушить уплотнители и скрытые полости, влага может замерзнуть, повредить резинки и ускорить коррозию.

Поэтому важна не только регулярность, но и грамотный подход: использовать мягкие тряпки, теплую воду, правильно сушить кузов и хотя бы раз в месяц обновлять защитный слой. При соблюдении этих условий даже частая мойка – раз в 5–7 дней – не только не повредит машине, но и продлит ее "молодость".

Ранее мы писали о том, как часто нужно менять моторное масло в автомобиле.