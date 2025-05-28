Кому нужно с осторожностью летать на самолетах, рассказал врач

Существует категория людей, для кого авиаперелет не самый подходящий вид транспорта во время путешествий. Кардиолог Никита Ломакин объяснил, кому летать на самолете необходимо с особой осторожностью из-за неблагоприятного влияния на здоровье, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с aif.ru врач назвал случаи, когда человеку по состоянию здоровья стоит опасаться перелетов на самолете.

По мнению кардиолога, в группу повышенного риска входят люди с болезнями сосудов, сердца и крови, с онкологическими заболеваниями, а также те, кто долгое время не двигался, например, пациенты после операции.

Кроме того, он призвал с осторожностью летать беременных женщин, девушек, которые принимают противозачаточные таблетки, и спортсменов, которые занимаются сушкой.

Специалист объяснил, что во время авиаперелета может произойти тромбоз. Повышенная свертываемость крови возникает в самолете из-за трех факторов: перепадов давления, сухости воздуха и обезвоживания.

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