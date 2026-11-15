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Кардиолог предупредил о скрытой опасности капель для носа

капли для носа, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 17:29 Фото: magnific
Привычные капли и спреи от заложенности носа могут представлять опасность для здоровья. Кардиолог объяснил, кому следует особенно осторожно пользоваться такими препаратами и к каким последствиям может привести их злоупотребление, сообщает Zakon.kz.

По словам кардиолога Алексея Жито, сосудосуживающие капли способны повышать артериальное давление даже у людей, которые принимают препараты от гипертонии, пишет "Доктор Питер".

"Капли и спреи от насморка способствуют тому, что сосуды сужаются не только в носу, но и во всем организме. Это все может привести к тому, что у человека случится гипертонический криз", – предупредил врач.

Такие препараты уменьшают отек слизистой носа и облегчают дыхание. Однако часть действующего вещества может попадать в кровоток и вызывать сужение сосудов во всем организме.

Особенно осторожными следует быть людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кардиолог также предупредил об опасности превышения дозировки и длительного использования капель. По его словам, применять их следует не дольше 3-5 дней. Людям с повышенным давлением рекомендуется заранее обсудить с врачом безопасные способы лечения насморка.

Ранее косметолог рассказала, какие процессы происходят в коже при длительном нервном напряжении и можно ли уменьшить их последствия.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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