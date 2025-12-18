Как надо принимать душ, чтобы не портить кожу, объяснила врач
Чересчур горячая вода, антибактериальное мыло в больших объемах и избыточный уход сильно вредят коже. Об этом дерматолог Николь Негбенебор из Университета Риверсайд предупредила в беседе с изданием HuffPost.
Врач пояснила, что струи горячей воды разрушают защитный барьер кожи, она становится сухой, раздраженной и более чувствительной. По этой же причине специалист рекомендует не использовать слишком много антибактериального мыла, а также выбирать средства личной гигиены без запаха. Стоит уделять внимание тем, которые меньше сушат тело.
Доктор раскритиковала популярный совет применять два очищающих средства подряд: сначала на масляной, затем на водной основе. Со слов эксперта, такой подход не приносит дополнительной пользы, а только раздражает кожу. Дерматолог рекомендует ограничиться обычным гелем для душа, а уже после мытья наносить на тело масло или увлажняющее молочко.
Специалист призвала осторожно относиться к скрабам и отшелушивающим средствам. Их можно использовать, но если кожа становится сухой, стянутой или начинает шелушиться, от таких процедур лучше воздержаться. В качестве более мягкой альтернативы специалист назвала пилинги на основе молочной или гликолевой кислоты.
