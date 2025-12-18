#Казахстан в сравнении
Как надо принимать душ, чтобы не портить кожу, объяснила врач

Многие люди неправильно моются в душе, заявляют эксперты. Самая распространенная ошибка – избыточный уход. Пытаясь лучше очистить себя от разных загрязнений, мы иногда повреждаем кожу. Причем сами того не чувствуем, уверены специалисты. Как вымыться без вреда для тела, подскажет Zakon.kz.

Чересчур горячая вода, антибактериальное мыло в больших объемах и избыточный уход сильно вредят коже. Об этом дерматолог Николь Негбенебор из Университета Риверсайд предупредила в беседе с изданием HuffPost.

Врач пояснила, что струи горячей воды разрушают защитный барьер кожи, она становится сухой, раздраженной и более чувствительной. По этой же причине специалист рекомендует не использовать слишком много антибактериального мыла, а также выбирать средства личной гигиены без запаха. Стоит уделять внимание тем, которые меньше сушат тело.

Доктор раскритиковала популярный совет применять два очищающих средства подряд: сначала на масляной, затем на водной основе. Со слов эксперта, такой подход не приносит дополнительной пользы, а только раздражает кожу. Дерматолог рекомендует ограничиться обычным гелем для душа, а уже после мытья наносить на тело масло или увлажняющее молочко.

Специалист призвала осторожно относиться к скрабам и отшелушивающим средствам. Их можно использовать, но если кожа становится сухой, стянутой или начинает шелушиться, от таких процедур лучше воздержаться. В качестве более мягкой альтернативы специалист назвала пилинги на основе молочной или гликолевой кислоты.

Ранее мы рассказывали о самых частых ошибках при смене постельного белья.

