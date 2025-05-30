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Советы

Пять вещей, от которых стоит избавить дом

беспорядок, порядок, квартира, дом, уют, советы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 19:15 Фото: pxhere
Эксперт по организации пространства Эллисон Картрайт считает, что создать уютную обстановку в доме достаточно просто. Для этого, по ее словам, необходимо избавиться от лишнего, сообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает: необязательно все выбрасывать. Многие вещи, к примеру, можно переработать, отдать или утилизировать с умом.

Так, согласно советам, следует начать с пустых коробок от техники. На первый взгляд безобидные упаковки от смартфонов и роутеров на самом деле являются одними из самых бесполезных элементов хранения – они только собирают пыль и занимают место. Документы из таких коробок можно оставить, а сами коробки лучше сдать на переработку.

Еще одним источником беспорядка являются старые счета и письма. Они не только копятся годами, но и вызывают тревожность. Эксперт рекомендует использовать шредер, чтобы избавиться от устаревших бумаг без риска для личных данных. Такой шаг помогает очистить пространство и разгрузить мысли.

Не меньше вреда приносят и металлические вешалки. Несмотря на свою кажущуюся практичность, они портят одежду, деформируя ткань и вытягивая плечи. Специалист, как сказано в публикации издания "Стерлеград", советует заменить их на деревянные или фетровые аналоги.

Еще один незаметный враг порядка – пластиковые чехлы для одежды. Вместо защиты они нередко создают парниковый эффект, особенно вредный для деликатных и натуральных тканей. Взамен лучше использовать тканевые чехлы, которые позволяют одежде "дышать".

Завершает список ненужного хлама старое белье и одинокие носки. Такие предметы теряют функциональность, но по-прежнему лежат в ящиках "на всякий случай". Регулярная ревизия текстиля – простой способ поддерживать порядок и избавляться от бесполезного.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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