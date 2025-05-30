Почему 30 мая стоит отказаться от важных дел и расслабиться
По словам телеведущей, примерно до обеда день будет проходить под влиянием напряженного аспекта Луны и Венеры.
В связи с этим, продолжает она, многие могут пересмотреть привычные женские стереотипы.
После обеда ожидается продолжительный период Луны без курса. В это время, как рекомендует астролог, лучше избегать начинаний и резких действий, отдавая предпочтение спокойной привычной деятельности и расслабляющему отдыху, конечно же, за исключением экстренных ситуаций.
Что касается позднего вечера пятницы, то он отмечен гармоничным взаимодействием Луны с Сатурном. Володина советует использовать этот час для планирования ближайших задач, продумывания поставленных целей и оценки собственного финансового положения.
Ранее мы сообщали, что физическая активность в утренние часы продлевает жизнь. Как режим дня влияет на здоровье людей, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.