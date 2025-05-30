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Советы

Почему 30 мая стоит отказаться от важных дел и расслабиться

прогулка, советы Володиной, астрология, 30 мая, пятница, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 11:58 Фото: pexels
Российский астролог Василиса Володина – одна из немногих специалистов, кто на постоянной основе представляет интересные прогнозы. Так произошло и сегодня, 30 мая 2025 года. О том, как лучше провести последний рабочий день, она рассказала в своем Telegram-канале, сообщает Zakon.kz.

По словам телеведущей, примерно до обеда день будет проходить под влиянием напряженного аспекта Луны и Венеры.

В связи с этим, продолжает она, многие могут пересмотреть привычные женские стереотипы.

После обеда ожидается продолжительный период Луны без курса. В это время, как рекомендует астролог, лучше избегать начинаний и резких действий, отдавая предпочтение спокойной привычной деятельности и расслабляющему отдыху, конечно же, за исключением экстренных ситуаций.

Что касается позднего вечера пятницы, то он отмечен гармоничным взаимодействием Луны с Сатурном. Володина советует использовать этот час для планирования ближайших задач, продумывания поставленных целей и оценки собственного финансового положения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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