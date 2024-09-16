Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как избавиться от лишнего веса, не отказываясь от еды

Как избавиться от лишнего веса, не отказываясь от еды, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 09:29 Фото: phxere
Мало кому нравится набирать лишние килограммы. Однако есть вариант, как можно не просто сохранить фигуру, а даже избавиться от лишнего веса, не отказываясь при этом от еды. Как оказалось, все дело в подходе к процессу приготовления пищи, сообщает Zakon.kz.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова в разговоре с РБК Life обратилась к тем, кто старается избавиться от лишнего веса.

Все просто: надо уменьшить время приготовления привычных блюд и готовить их на слабом огне.

Данный способ называется альденте (от итал. al dente – "на зуб") – это состояние кулинарной готовности макаронных изделий или риса как "твердые при укусе".

Врач рекомендовала варить продукты при температуре 60-70°C, а тушить – в духовом шкафу при 100-120°C. Время готовки надо сокращать до минимального.

Эндокринолог подчеркнула, что важно тратить больше калорий и меньше запасать. Поэтому людям, снижающим вес, полезнее есть суп с вареными овощами в их изначальной форме, чем суп-пюре, так как на пережевывание тоже расходуются калории.

Ранее стало известно о полезных привычках, которые помогут похудеть без усилий. О них можно узнать по ссылке.

Читайте также

Как справиться с тревожностью перед сном
Как справиться с тревожностью и беспокойством перед сном – психолог
Гороскоп на сегодня
Зодиакальный прогноз на 16 сентября 2024 года
Привычки, помогающие похудеть
Полезные привычки, которые помогут похудеть без усилий
Анастасия Московчук
2024 год Врачи Диеты Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Еще одно покушение было совершено на Дональда Трампа
Стрельба произошла возле Дональда Трампа
Луна, космос, Земля
У Земли появится еще одна Луна
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: