Как избавиться от лишнего веса, не отказываясь от еды

Мало кому нравится набирать лишние килограммы. Однако есть вариант, как можно не просто сохранить фигуру, а даже избавиться от лишнего веса, не отказываясь при этом от еды. Как оказалось, все дело в подходе к процессу приготовления пищи, сообщает Zakon.kz.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова в разговоре с РБК Life обратилась к тем, кто старается избавиться от лишнего веса.

Все просто: надо уменьшить время приготовления привычных блюд и готовить их на слабом огне.

Данный способ называется альденте (от итал. al dente – "на зуб") – это состояние кулинарной готовности макаронных изделий или риса как "твердые при укусе".

Врач рекомендовала варить продукты при температуре 60-70°C, а тушить – в духовом шкафу при 100-120°C. Время готовки надо сокращать до минимального.

Эндокринолог подчеркнула, что важно тратить больше калорий и меньше запасать. Поэтому людям, снижающим вес, полезнее есть суп с вареными овощами в их изначальной форме, чем суп-пюре, так как на пережевывание тоже расходуются калории.

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