Как избавиться от лишнего веса, не отказываясь от еды
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова в разговоре с РБК Life обратилась к тем, кто старается избавиться от лишнего веса.
Все просто: надо уменьшить время приготовления привычных блюд и готовить их на слабом огне.
Данный способ называется альденте (от итал. al dente – "на зуб") – это состояние кулинарной готовности макаронных изделий или риса как "твердые при укусе".
Врач рекомендовала варить продукты при температуре 60-70°C, а тушить – в духовом шкафу при 100-120°C. Время готовки надо сокращать до минимального.
Эндокринолог подчеркнула, что важно тратить больше калорий и меньше запасать. Поэтому людям, снижающим вес, полезнее есть суп с вареными овощами в их изначальной форме, чем суп-пюре, так как на пережевывание тоже расходуются калории.
Ранее стало известно о полезных привычках, которые помогут похудеть без усилий. О них можно узнать по ссылке.