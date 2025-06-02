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Названы знаки зодиака, которые скрывают страсть под маской скромности

Листья, растение, природа, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 08:55 Фото: pexels
Иногда самые спокойные с виду люди – это те, чьи чувства и желания бурлят под гладкой поверхностью. Они умеют держать лицо, говорить спокойным тоном и смущенно отводить взгляд, но это вовсе не значит, что в них нет страсти, сообщает Zakon.kz.

Как утверждают астрологи Леди Mail, вы можете даже не догадываться, а внутри у них бушует огонь страсти. Они просто умеют это хорошо скрывать.

Дева

Скромная, рациональная, слегка застенчивая Дева умеет контролировать эмоции, держать себя в руках и производить впечатление "холодной головы". Но те, кто знает ее ближе, понимают: это лишь первая линия защиты. За ней скрывается огромное желание быть понятым, нужным и желанным. Представители этого знака не любят говорить о желаниях прямо, но в близких отношениях способны на глубокую чувственность и верность, которая становится настоящим откровением.

Козерог

Представители этого знака зодиака кажутся собранными, сосредоточенными и иногда даже чересчур серьезными. Их нелегко раскусить, особенно в романтическом плане: они предпочитают держать эмоции при себе и не раскрываются без надобности. Однако внутри этого внешнего холода – пульсирующее, мощное чувство. Если вам удастся заслужить их доверие, вы увидите, как этот "строгий лорд" превращается в чуткого, глубоко эмоционального партнера, готового идти до конца.

Рак

Раки кажутся добрыми, ранимыми и мягкими, и это правда, но – не вся. Их настоящая природа сложнее: за внешней деликатностью скрываются сильные желания, фантазии о глубоких телесных и душевных связях. Раки умеют мечтать, и часто эти мечты наполнены красивыми образами, телесной нежностью и идеей абсолютной близости. Они не всегда сразу говорят о своих желаниях, потому что боятся быть отвергнутыми.

Ранее астрологи назвали самых щедрых мужчин по знаку зодиака.

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Аксинья Титова
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