Что ест и делает человек, который хочет жить долго

Безусловно, на наш возраст и здоровье влияют генетика и окружающая среда. Но очень многое связано с поведением самого человека. Российский врач-терапевт Любовь Дроздова обратила внимание на факторы, благодаря котором можно реально продлить здоровую и активную жизнь, сообщает Zakon.kz.

​Мясо – три раза в неделю

По словам специалиста, красное мясо, которое употребляют женщины порядка двух-трех раз в неделю, позитивно влияет на продолжительность жизни. Но, конечно, речь идет о мясе, прошедшем только первичную тепловую обработку, например, запекание или тушение. Колбасу, сосиски, другие готовые мясные продукты – нужно избегать.

​Выносливость и сила

Другой известный фактор продления жизни – физическая активность. Врач подчеркивает, что если раньше советовали только аэробную физическую нагрузку (бег, быстрая ходьба, плавание, катание на велосипеде, роликах и т.д), то уже сейчас речь идет о силовой, которая позволяет поддерживать скелетную мускулатуру в должном состоянии, и о других видах физической нагрузки, особенно в старшем возрасте.

"Полезны такие занятия, как йога, тай чи, различные другие практики, которые помогают в том числе поддерживать состояние суставов, координационные функции", – подчеркнула Дроздова.

Добавить овощей и фруктов

Далее следует запомнить, что ежедневно стоит употреблять не менее 400 г овощей и фруктов. По словам врача, многие из нас эту норму точно не выполняют.

​Лучше без соли

Также Дроздова советует обратить внимание на соль.

"Чтобы снизить потребление соли, нужно ограничить в своем питании фастфуд, полуфабрикаты и готовые продукты. Лучше готовить самостоятельно из свежих продуктов и стараться солить меньше. Вместо соли можно использовать специи и пряности, чеснок, лимонный сок, чтобы блюдо не казалось пресным". Любовь Дроздова

В заключительной части, как отмечено в публикации издания "АиФ", сказано, что мощнейшим фактором риска для здоровья является курение, причем не только обычных сигарет, но и с использованием электронных средств доставки никотина. Также врачи против употребления алкоголя, особенно в средних возрастных группах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее диетолог, нутрициолог София Кованова уверенно заявила, что при употреблении промышленного мороженого допустимым считается объем не более одной стандартной порции в день для взрослого – к примеру, одного вафельного стаканчика.