Сколько мороженого можно есть без вреда
Врач напоминает, что мороженое – это продукт с высоким содержанием жиров и сахара. Конечно же, их сочетание на ежедневной основе не считается полезным.
"Если хочется включать его в рацион чаще, стоит делать выбор в пользу более легких вариантов – фруктового льда, ягодного мороженого или щербета", – цитирует специалиста издание "АиФ".
Наименее полезным из популярных видов диетолог называет сливочное мороженое.
Вместе с тем существует альтернатива, которая может подойти как взрослым, так и детям, – домашние десерты на основе замороженных фруктов.
"Один из вариантов – заморозить банан, затем взбить его в блендере вместе с ягодами. Для получения молочного вкуса можно добавить немного сливок жирностью не более 10%. Также можно приготовить фруктовый лед из натурального сока. Такие десерты не только безопаснее, но и позволяют контролировать состав".София Кованова
Для детей, по словам эксперта, рекомендации по количеству аналогичны: предпочтение стоит отдавать натуральным или домашним продуктам, а количество порций ограничивать одной в день, без ежедневного повторения.
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