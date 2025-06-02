Сколько мороженого можно есть без вреда

Диетолог, нутрициолог София Кованова уверенно заявляет, что при употреблении промышленного мороженого допустимым считается объем не более одной стандартной порции в день для взрослого – к примеру, одного вафельного стаканчика, сообщает Zakon.kz.

Врач напоминает, что мороженое – это продукт с высоким содержанием жиров и сахара. Конечно же, их сочетание на ежедневной основе не считается полезным.

"Если хочется включать его в рацион чаще, стоит делать выбор в пользу более легких вариантов – фруктового льда, ягодного мороженого или щербета", – цитирует специалиста издание "АиФ".

Наименее полезным из популярных видов диетолог называет сливочное мороженое.

Вместе с тем существует альтернатива, которая может подойти как взрослым, так и детям, – домашние десерты на основе замороженных фруктов.

"Один из вариантов – заморозить банан, затем взбить его в блендере вместе с ягодами. Для получения молочного вкуса можно добавить немного сливок жирностью не более 10%. Также можно приготовить фруктовый лед из натурального сока. Такие десерты не только безопаснее, но и позволяют контролировать состав". София Кованова

Для детей, по словам эксперта, рекомендации по количеству аналогичны: предпочтение стоит отдавать натуральным или домашним продуктам, а количество порций ограничивать одной в день, без ежедневного повторения.

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