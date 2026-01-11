Плохая привычка или симптом: почему вам постоянно хочется дергать ногой
Желание постоянно двигать ногой может возникать по разным причинам – от стресса до нарушений в работе нервной системы, поясняет врач общей практики и гериатр Елена Павлова для портала doctorpiter.
Неврологические причины
Одна из самых частых – синдром беспокойных ног. Он проявляется зудом, ощущением "мурашек", болью или выраженным дискомфортом в покое. Желание двигать ногами возникает преимущественно вечером и ночью и приносит лишь временное облегчение.
Синдром может развиваться при дефиците железа (низкий ферритин), магния, витаминов группы B и витамина D, при нарушении функции почек, а также во время беременности. Иногда он связан с побочным действием антидепрессантов и нейролептиков.
Подергивания также возможны при полинейропатии – например, на фоне диабета или алкоголизма, а также при гиперкинезах, которые могут сопровождать тревожные расстройства и СДВГ.
Сосудистые и воспалительные факторы
Хроническая венозная недостаточность и варикоз вызывают тяжесть и дискомфорт в ногах, что тоже провоцирует постоянные движения. Подобные симптомы возможны при ревматоидном артрите и фибромиалгии.
Поведенческие причины
Иногда дергание ногой – это форма самостимуляции, способ справиться со скукой, тревогой или напряжением. Его могут усиливать неудобная поза, тесная одежда, холод, а также избыток кофеина и энергетиков.
Как отличить привычку от симптома
Если движение осознанное, легко контролируется, не мешает сну и не сопровождается дискомфортом, скорее всего, это привычка.
Если же возникает боль, жжение или "мурашки", симптомы усиливаются вечером и ночью, движения начинаются в покое и нарушают сон, речь может идти о неврологическом нарушении.
Когда нужно обратиться к врачу
Поводом для визита к специалисту считаются прогрессирование симптомов, регулярные проблемы со сном, появление боли, онемения, слабости в ногах или подергиваний во сне.
Начать можно с терапевта: он назначит базовые анализы и при необходимости направит к неврологу, ревматологу, флебологу или психотерапевту.
Что может помочь
Регулярная физическая активность, массаж, контрастный душ для ног, отказ от кофеина и алкоголя вечером и полноценный сон часто уменьшают выраженность симптомов.
Важно не игнорировать постоянное подергивание ногой: в ряде случаев за ним стоит синдром беспокойных ног или другие нарушения, которые поддаются лечению. Ранняя диагностика помогает заметно улучшить качество сна и жизни.
