Плохая привычка или симптом: почему вам постоянно хочется дергать ногой

Непроизвольные ритмичные движения ногой в положении сидя или лежа знакомы многим. Они могут раздражать окружающих и мешать самому человеку. Чаще всего это не просто привычка, а сигнал организма, на который стоит обратить внимание, сообщает Zakon.kz.

Желание постоянно двигать ногой может возникать по разным причинам – от стресса до нарушений в работе нервной системы, поясняет врач общей практики и гериатр Елена Павлова для портала doctorpiter.

Неврологические причины

Одна из самых частых – синдром беспокойных ног. Он проявляется зудом, ощущением "мурашек", болью или выраженным дискомфортом в покое. Желание двигать ногами возникает преимущественно вечером и ночью и приносит лишь временное облегчение.

Синдром может развиваться при дефиците железа (низкий ферритин), магния, витаминов группы B и витамина D, при нарушении функции почек, а также во время беременности. Иногда он связан с побочным действием антидепрессантов и нейролептиков.

Подергивания также возможны при полинейропатии – например, на фоне диабета или алкоголизма, а также при гиперкинезах, которые могут сопровождать тревожные расстройства и СДВГ.

Сосудистые и воспалительные факторы

Хроническая венозная недостаточность и варикоз вызывают тяжесть и дискомфорт в ногах, что тоже провоцирует постоянные движения. Подобные симптомы возможны при ревматоидном артрите и фибромиалгии.

Поведенческие причины

Иногда дергание ногой – это форма самостимуляции, способ справиться со скукой, тревогой или напряжением. Его могут усиливать неудобная поза, тесная одежда, холод, а также избыток кофеина и энергетиков.

Как отличить привычку от симптома

Если движение осознанное, легко контролируется, не мешает сну и не сопровождается дискомфортом, скорее всего, это привычка.

Если же возникает боль, жжение или "мурашки", симптомы усиливаются вечером и ночью, движения начинаются в покое и нарушают сон, речь может идти о неврологическом нарушении.

Когда нужно обратиться к врачу

Поводом для визита к специалисту считаются прогрессирование симптомов, регулярные проблемы со сном, появление боли, онемения, слабости в ногах или подергиваний во сне.

Начать можно с терапевта: он назначит базовые анализы и при необходимости направит к неврологу, ревматологу, флебологу или психотерапевту.

Что может помочь

Регулярная физическая активность, массаж, контрастный душ для ног, отказ от кофеина и алкоголя вечером и полноценный сон часто уменьшают выраженность симптомов.

Важно не игнорировать постоянное подергивание ногой: в ряде случаев за ним стоит синдром беспокойных ног или другие нарушения, которые поддаются лечению. Ранняя диагностика помогает заметно улучшить качество сна и жизни.

Повышенный уровень сахара в крови не всегда связан с конфетами и десертами. Глюкоза может расти и по другим причинам – даже при строгом соблюдении диеты. Подробнее читайте по ссылке.

Айсулу Омарова
