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Мир

Мужчина из Индии похудел на 86 кг благодаря особой диете

похудение, Индия, здоровье, лишний вес, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 23:36 Фото: pixabay
Уроженец Индии Адитья Субраманиан, весивший 189 килограммов, сбросил 86 килограммов за три года благодаря диете, которуя разработал сам, сообщает Zakon.kz.

Субраманиаy наначал набирать вес во время эпидемии вируса COVID-19. Из-за карантина он чувствовал себя одиноко и очень много ел. Об этом он рассказал Times of India.

Из-за лишнего веса мужчина не мог самостоятельно дышать во сне, страдал от проблем с печенью и был на пороге развития диабета.

"И сколько бы я ни ел, я никогда не чувствовал себя сытым. Голод больше не был физическим, он стал эмоциональным", – вспоминает мужчина.

Мужчина сделал бариатрическую операцию и получил план похудения. Однако вскоре понял, что не может ему следовать. Тогда Субраманиан разработал собственную диету.

"Я сбрасывал вес постепенно: не терзал себя голоданием и изнурительными тренировками, но зато каждый день следил за питанием, а также выходил на прогулку или немного упражнялся. Я разговаривал с врачами из разных стран, обращался к реальным людям, которые прошли через подобное, и выяснял, что нужно моему телу, а не то, что написано в учебниках", – рассказал Субраманиан в своем интервью

Адитья Субраманиан подчеркнул, что его путь еще не закончился: он планирует удалить лишнюю кожу и продолжить вести здоровый образ жизни.

Ранее специалисты рассказали об опасности похудения любой ценой.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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