Мужчина из Индии похудел на 86 кг благодаря особой диете

Уроженец Индии Адитья Субраманиан, весивший 189 килограммов, сбросил 86 килограммов за три года благодаря диете, которуя разработал сам, сообщает Zakon.kz.

Субраманиаy наначал набирать вес во время эпидемии вируса COVID-19. Из-за карантина он чувствовал себя одиноко и очень много ел. Об этом он рассказал Times of India.

Из-за лишнего веса мужчина не мог самостоятельно дышать во сне, страдал от проблем с печенью и был на пороге развития диабета.

"И сколько бы я ни ел, я никогда не чувствовал себя сытым. Голод больше не был физическим, он стал эмоциональным", – вспоминает мужчина.

Мужчина сделал бариатрическую операцию и получил план похудения. Однако вскоре понял, что не может ему следовать. Тогда Субраманиан разработал собственную диету.

"Я сбрасывал вес постепенно: не терзал себя голоданием и изнурительными тренировками, но зато каждый день следил за питанием, а также выходил на прогулку или немного упражнялся. Я разговаривал с врачами из разных стран, обращался к реальным людям, которые прошли через подобное, и выяснял, что нужно моему телу, а не то, что написано в учебниках", – рассказал Субраманиан в своем интервью

Адитья Субраманиан подчеркнул, что его путь еще не закончился: он планирует удалить лишнюю кожу и продолжить вести здоровый образ жизни.

Ранее специалисты рассказали об опасности похудения любой ценой.