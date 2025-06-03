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Как переоформить авто в Казахстане: какие документы нужны и сколько стоит

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 16:32 Фото: freepik
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 3 июня 2025 года, казахстанцам напомнили, что при покупке-продаже автомобиля участникам сделки предстоит пройти процедуру перерегистрации авто. Это можно сделать несколькими способами, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что перерегистрация – это оформление автомобиля на нового владельца.

Она необходима при продаже, дарении, наследовании. При перерегистрации автомобиля необходимо участие обеих сторон: продавца и покупателя.

Получить услугу можно:

  • в специализированных центрах обслуживания населения;
  • через приложения банков второго уровня.

Для оформления перерегистрации в спецЦОНе необходимо подготовить следующие документы:

  • удостоверение личности продавца и покупателя;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС);
  • государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ);
  • документ, подтверждающий оплату госпошлины за выдачу ГРНЗ и изготовление СРТС, а также регистрационного сбора.

Важно: при оформлении услуги онлайн, если продавец не планирует оставлять ГРНЗ на хранение, то покупатель, оформивший заявку, должен принести в спецЦОН прежние СРТС и ГРНЗ для получения новых.

Также перед подачей документов необходимо убедиться, что на машину оплачены штрафы и нет обременений.

Стоимость пошлин и сборов составляет:

  • за выдачу государственных регистрационных номерных знаков (ГРН3):

– стандартный ГРН3 – 2,8 МРП;

– VIP ГРН3 – в зависимости от категории;

  • за изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС) – 1,25 МРП;
  • за регистрационный сбор – 0,25 МРП (кроме случаев первичной регистрации ТС в Казахстане).

Стоит помнить: размер месячного расчетного показателя (МРП) в 2025 году составляет 3 932 тенге.

Далее, как отмечено в публикации, сотрудник спецЦОНа внесет данные об автомобиле в систему. Стороны сделки могут предоставить в спецЦОН договор купли-продажи, удостоверенный нотариально, либо подписанный с ЭЦП.

Результатом будет выдача готовых свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС) и государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ).

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 16:32
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы по Казахстану со 2 июня

Ранее жителям Казахстана напомнили один из важных пунктов правил дорожного движения (ПДД).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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