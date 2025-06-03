Как переоформить авто в Казахстане: какие документы нужны и сколько стоит
Специалисты уточнили, что перерегистрация – это оформление автомобиля на нового владельца.
Она необходима при продаже, дарении, наследовании. При перерегистрации автомобиля необходимо участие обеих сторон: продавца и покупателя.
Получить услугу можно:
- в специализированных центрах обслуживания населения;
- через приложения банков второго уровня.
Для оформления перерегистрации в спецЦОНе необходимо подготовить следующие документы:
- удостоверение личности продавца и покупателя;
- свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС);
- государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ);
- документ, подтверждающий оплату госпошлины за выдачу ГРНЗ и изготовление СРТС, а также регистрационного сбора.
Важно: при оформлении услуги онлайн, если продавец не планирует оставлять ГРНЗ на хранение, то покупатель, оформивший заявку, должен принести в спецЦОН прежние СРТС и ГРНЗ для получения новых.
Также перед подачей документов необходимо убедиться, что на машину оплачены штрафы и нет обременений.
Стоимость пошлин и сборов составляет:
- за выдачу государственных регистрационных номерных знаков (ГРН3):
– стандартный ГРН3 – 2,8 МРП;
– VIP ГРН3 – в зависимости от категории;
- за изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС) – 1,25 МРП;
- за регистрационный сбор – 0,25 МРП (кроме случаев первичной регистрации ТС в Казахстане).
Стоит помнить: размер месячного расчетного показателя (МРП) в 2025 году составляет 3 932 тенге.
Далее, как отмечено в публикации, сотрудник спецЦОНа внесет данные об автомобиле в систему. Стороны сделки могут предоставить в спецЦОН договор купли-продажи, удостоверенный нотариально, либо подписанный с ЭЦП.
Результатом будет выдача готовых свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС) и государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ).
Материал по теме
Ранее жителям Казахстана напомнили один из важных пунктов правил дорожного движения (ПДД).