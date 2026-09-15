Регистрация нового авто в Казахстане: какие документы нужны и сколько это стоит
Фото: freepik
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 15 сентября 2026 года, подробно рассказали об основных этапах первичной регистрации транспортных средств, приобретенных у официальных дилеров на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Так, прежде всего, если вы приобрели новый автомобиль у официального дилера в Казахстане, зарегистрировать его можно в спецЦОНе или онлайн через портал электронного правительства.
"Получите в автосалоне полный пакет документов на авто. Обратитесь в спецЦОН и подайте документы оператору для регистрации автомобиля", – объясняют специалисты.
Стоит отметить, для регистрации необходимо оплатить:
- свидетельство о регистрации транспортного средства – 1,25 МРП;
- государственный регистрационный номерной знак – 2,8 МРП;
- регистрационный сбор – 0,25 МРП.
Уже после подачи документов сведения об автомобиле пройдут проверку по государственным информационным системам.
После завершения проверки и регистрации владелец авто получит:
- государственный регистрационный номерной знак;
- свидетельство о регистрации транспортного средства.
Немного ранее жителям Казахстана рассказывали о том, что можно делать с государственным номером при продаже автомобиля.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript