Регистрация нового авто в Казахстане: какие документы нужны и сколько это стоит

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 15 сентября 2026 года, подробно рассказали об основных этапах первичной регистрации транспортных средств, приобретенных у официальных дилеров на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, прежде всего, если вы приобрели новый автомобиль у официального дилера в Казахстане, зарегистрировать его можно в спецЦОНе или онлайн через портал электронного правительства.

"Получите в автосалоне полный пакет документов на авто. Обратитесь в спецЦОН и подайте документы оператору для регистрации автомобиля", – объясняют специалисты.

Стоит отметить, для регистрации необходимо оплатить :

свидетельство о регистрации транспортного средства – 1,25 МРП;

государственный регистрационный номерной знак – 2,8 МРП;

регистрационный сбор – 0,25 МРП.

Уже после подачи документов сведения об автомобиле пройдут проверку по государственным информационным системам.

После завершения проверки и регистрации владелец авто получит:

государственный регистрационный номерной знак;

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Немного ранее жителям Казахстана рассказывали о том, что можно делать с государственным номером при продаже автомобиля.