#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
Советы

Регистрация нового авто в Казахстане: какие документы нужны и сколько это стоит

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:28 Фото: freepik
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 15 сентября 2026 года, подробно рассказали об основных этапах первичной регистрации транспортных средств, приобретенных у официальных дилеров на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, прежде всего, если вы приобрели новый автомобиль у официального дилера в Казахстане, зарегистрировать его можно в спецЦОНе или онлайн через портал электронного правительства.

"Получите в автосалоне полный пакет документов на авто. Обратитесь в спецЦОН и подайте документы оператору для регистрации автомобиля", – объясняют специалисты.

Стоит отметить, для регистрации необходимо оплатить:

  • свидетельство о регистрации транспортного средства – 1,25 МРП;
  • государственный регистрационный номерной знак – 2,8 МРП;
  • регистрационный сбор – 0,25 МРП.

Уже после подачи документов сведения об автомобиле пройдут проверку по государственным информационным системам.

После завершения проверки и регистрации владелец авто получит:

  • государственный регистрационный номерной знак;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства.

Немного ранее жителям Казахстана рассказывали о том, что можно делать с государственным номером при продаже автомобиля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
13:15, Сегодня
Как изменят лимиты мобильных переводов в Казахстане
Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке
18:14, 11 февраля 2025
Как в Казахстане зарегистрировать брак: сколько это стоит и какие документы нужны
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
12:59, 25 сентября 2025
Прописка в Казахстане: какие документы нужны и должен ли хозяин квартиры присутствовать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина с Кубком US Open в руках
13:33, Сегодня
"Старалась читать её подачу": Рыбакина – о финале US Open в эфире американского шоу
Майкл Пейдж
13:15, Сегодня
"Дагестанцы показывают скучное зрелище, но остаются в UFC": Пейдж сделал заявление
Тимур Гурцкая прокомментировал срыв трансфера Максима Самородова в &quot;Спартак&quot;
12:58, Сегодня
Агент Тимур Гурцкая прокомментировал срыв трансфера Максима Самородова в "Спартак"
Какой результат у страны будет на этот раз?
12:45, Сегодня
Как Казахстан выступал на Азиаде с 1994 по 2022 годы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: