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Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы по Казахстану со 2 июня

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 11:51 Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 2 июня 2025 года, выступили с важным обращением к казахстанцам. В нем сказано, что адреса дежурных центров в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в Алматинской области изменились, сообщает Zakon.kz.

Со 2 июня актуальный список выглядит следующим образом.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Фото: Instagram/gov4c.kz

Специалисты напоминают:

"Дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00".

При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00.

По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00.

Также не стоит забывать, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области.

30 мая в корпорации напомнили жителям Казахстана один из важных пунктов правил дорожного движения (ПДД). С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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