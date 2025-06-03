Почему у ответственных людей чаще болит голова, объяснила невролог

Хроническую головную боль могут вызвать сильная усталость, стресс на работе и постоянные переживания. Об этом рассказала врач-невролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, доцент, доктор медицинских наук Светлана Сергеева, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru специалист отметила, что ее называют "головной болью напряжения", а раньше использовали выражение "шапочка неврастеника".

"Эта сдавливающая, зачастую симметричная головная боль, как правило, сопряжена с определенным психотипом. Он известен как "синдром менеджера" или "эффективного работника". Когда человек очень ответственный, добросовестно подходит к выполнению работы или другого дела и вдруг с чем-то не справляется, то начинает переживать", – объяснила Светлана Сергеева.

Такая боль, как отметила невролог, часто ощущается как сдавливание головы обручем.

Начинаются и другие сбои в работе нервной системы: учащается пульс, может подниматься артериальное давление. Человек становится более тревожным, страдает от проблем со сном и не может полноценно восстановиться.

По словам специалиста, в итоге сотрудник снова возвращается к работе в утомленном состоянии, не справляется с задачами и еще больше выматывается. Это замкнутый круг, в котором нередко развивается головная боль напряжения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сомнолог перечислил пять правил крепкого сна. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.