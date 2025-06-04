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Астрологи назвали знаки, которые уходят из отношений со скандалом

Букет на полу, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 08:21 Фото: pexels
Разрывы бывают разными. Кто-то уходит молча, сдерживая слезы и отключая уведомления. А кто-то хлопает дверью, пишет пост в сторис, делает выводы вслух и не забывает "вернуть все, что подарено", сообщает Zakon.kz.

Как объясняют астрологи Леди Mail, если вам когда-то казалось, что кто-то "слишком бурно" реагирует на расставание, возможно, вы столкнулись с одним из этих знаков. За их громким уходом всегда стоят чувства.

Скорпион

Если Скорпион решил уйти, это значит, что чаша терпения действительно переполнена. До этого момента он, скорее всего, терпел, молчал, наблюдал. Но когда решается, назад дороги нет. Уход Скорпиона часто сопровождается холодным разрывом, обвинениями или внезапной тишиной, в которой слышно все. И хотя он может не закатывать сцен, именно его молчаливое отчуждение становится самой жесткой местью.

Овен

Овен не уходит тихо – это просто не его стиль. Он может кричать, обвинять, устраивать бурные сцены и говорить все, что накопилось. Не потому что мстит, а потому что не умеет сдерживать эмоции. Уход Овна – это яркое шоу на одну ночь, но впечатлений от него хватает надолго. Он может заблокировать, разблокировать, написать, потом пожалеть, потом снова заблокировать.

Лев

Представители этого знака зодиака редко уходят, если их все устраивает. Но если вы задели их гордость, предали или не оценили по достоинству – готовьтесь. Уход Льва будет театральным. Он напишет эффектный пост, начнет выкладывать счастливые фото и даст понять, что теперь у него лучшая жизнь. Бывшие становятся для него не столько врагами, сколько зрителями его новой, более яркой эпохи.

Близнецы

Уход Близнецов – это не всегда громкий скандал, но почти всегда – эмоциональный вихрь. Они могут написать длинное сообщение с поэтическими оборотами, потом позвонить и пошутить, а потом – исчезнуть. Или наоборот: внезапно заблокировать, устроить сцену, а через неделю – написать: "Как ты?". Для них эмоции – процесс, и иногда бывшие попадают в этот водоворот надолго.

Телец

Представители этого знака зодиака долго держатся за отношения. Но когда их терпение заканчивается – начинается фаза "все припомню". Они не хлопают дверью, а осознанно ее закрывают, громко. Уход Тельца может быть с претензиями, подсчетами и полной ликвидацией совместного имущества. Они делают бывших врагами не специально – просто не умеют отпустить по-тихому.

Ранее были названы знаки зодиака, которых июнь порадует деньгами.

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Аксинья Титова
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