Общество

Казахстанцев предупредили в преддверии священного праздника Курбан айт

Фото: primeminister.kz
Сегодня, 25 мая 2026 года, в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана рассказали, как безопасно провести Курбан айт и избежать пищевых отравлений, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим санврачи обратились к казахстанцам с предупреждением:

"В преддверии священного праздника Курбан айт напоминаем жителям о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при продаже, забое скота и приготовлении пищи. Это поможет предотвратить пищевые отравления, острые кишечные и особо опасные инфекционные заболевания".

В комитете подчеркнули, что при продаже и забое скота необходимо:

  • проводить продажу и жертвоприношение только в специально отведенных местах,
  • иметь ветеринарные документы на животных,
  • соблюдать санитарные требования на убойных пунктах: наличие воды, канализации, своевременный вывоз и утилизация отходов,
  • обеспечивать наличие медицинских книжек у работников и соблюдение личной гигиены.

В домашних условиях санврачи рекомендуют:

  • обеспечить условия для мытья рук,
  • регулярно проветривать помещения,
  • покупать продукты только в проверенных местах с документами, подтверждающими их безопасность,
  • домашние консервы перед употреблением подвергать термической обработке (15-20 минут),
  • скоропортящиеся блюда употреблять сразу после приготовления и не хранить при нарушении условий хранения,
  • не допускать к приготовлению пищи людей с признаками инфекционных и кожных заболеваний.

А на объектах питания и в мечетях, как отметили в комитете, необходимо обеспечить:

  • бесперебойное холодное и горячее водоснабжение,
  • наличие средств для мытья и сушки рук,
  • исправную работу вентиляции и кондиционирования,
  • наличие документов на пищевую продукцию,
  • соблюдение санитарных условий,
  • наличие у персонала медицинских книжек и ежедневный предсменный медосмотр.
"Несоблюдение санитарных требований может привести к возникновению пищевых отравлений и распространению инфекционных заболеваний среди населения", – предупредили санврачи граждан.

О том, сколько стоит баран в Казахстане в преддверии праздника Курбан айт, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
