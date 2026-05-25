Казахстанцев предупредили в преддверии священного праздника Курбан айт
Сегодня, 25 мая 2026 года, в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана рассказали, как безопасно провести Курбан айт и избежать пищевых отравлений, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим санврачи обратились к казахстанцам с предупреждением:
"В преддверии священного праздника Курбан айт напоминаем жителям о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при продаже, забое скота и приготовлении пищи. Это поможет предотвратить пищевые отравления, острые кишечные и особо опасные инфекционные заболевания".
В комитете подчеркнули, что при продаже и забое скота необходимо:
- проводить продажу и жертвоприношение только в специально отведенных местах,
- иметь ветеринарные документы на животных,
- соблюдать санитарные требования на убойных пунктах: наличие воды, канализации, своевременный вывоз и утилизация отходов,
- обеспечивать наличие медицинских книжек у работников и соблюдение личной гигиены.
В домашних условиях санврачи рекомендуют:
- обеспечить условия для мытья рук,
- регулярно проветривать помещения,
- покупать продукты только в проверенных местах с документами, подтверждающими их безопасность,
- домашние консервы перед употреблением подвергать термической обработке (15-20 минут),
- скоропортящиеся блюда употреблять сразу после приготовления и не хранить при нарушении условий хранения,
- не допускать к приготовлению пищи людей с признаками инфекционных и кожных заболеваний.
А на объектах питания и в мечетях, как отметили в комитете, необходимо обеспечить:
- бесперебойное холодное и горячее водоснабжение,
- наличие средств для мытья и сушки рук,
- исправную работу вентиляции и кондиционирования,
- наличие документов на пищевую продукцию,
- соблюдение санитарных условий,
- наличие у персонала медицинских книжек и ежедневный предсменный медосмотр.
"Несоблюдение санитарных требований может привести к возникновению пищевых отравлений и распространению инфекционных заболеваний среди населения", – предупредили санврачи граждан.
