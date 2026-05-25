Казахстанцев предупредили в преддверии священного праздника Курбан айт

Сегодня, 25 мая 2026 года, в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана рассказали, как безопасно провести Курбан айт и избежать пищевых отравлений, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим санврачи обратились к казахстанцам с предупреждением:

"В преддверии священного праздника Курбан айт напоминаем жителям о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при продаже, забое скота и приготовлении пищи. Это поможет предотвратить пищевые отравления, острые кишечные и особо опасные инфекционные заболевания".

В комитете подчеркнули, что при продаже и забое скота необходимо:

проводить продажу и жертвоприношение только в специально отведенных местах,

иметь ветеринарные документы на животных,

соблюдать санитарные требования на убойных пунктах: наличие воды, канализации, своевременный вывоз и утилизация отходов,

обеспечивать наличие медицинских книжек у работников и соблюдение личной гигиены.

В домашних условиях санврачи рекомендуют:

обеспечить условия для мытья рук,

регулярно проветривать помещения,

покупать продукты только в проверенных местах с документами, подтверждающими их безопасность,

домашние консервы перед употреблением подвергать термической обработке (15-20 минут),

скоропортящиеся блюда употреблять сразу после приготовления и не хранить при нарушении условий хранения,

не допускать к приготовлению пищи людей с признаками инфекционных и кожных заболеваний.

А на объектах питания и в мечетях, как отметили в комитете, необходимо обеспечить:

бесперебойное холодное и горячее водоснабжение,

наличие средств для мытья и сушки рук,

исправную работу вентиляции и кондиционирования,

наличие документов на пищевую продукцию,

соблюдение санитарных условий,

наличие у персонала медицинских книжек и ежедневный предсменный медосмотр.

"Несоблюдение санитарных требований может привести к возникновению пищевых отравлений и распространению инфекционных заболеваний среди населения", – предупредили санврачи граждан.

