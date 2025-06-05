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Казахстанцам напомнили о запретах на работе

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 09:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 5 июня 2025 года, напомнило, что, согласно статье 181 Трудового кодекса, работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям безопасности и охраны труда, сообщает Zakon.kz.

Специалисты разместили 10 важных правил, которые помогут минимизировать риски и сделать рабочее пространство комфортным и безопасным.

1. Специальная одежда и средства индивидуальной защиты.

Обязательно носить спецодежду, обувь и средства защиты, такие как шлемы, очки, перчатки, соответствующие выполняемой работе.

2. Состояние инструмента и оборудования.

Не использовать неисправный инструмент или оборудование. Следить за их исправностью и своевременно ремонтировать.

3. Чистота и порядок.

Содержать рабочее место в чистоте и порядке. Убирать мусор, содержать свободными проходы и пути эвакуации.

4. Правила безопасности.

Неукоснительно соблюдать требования инструкций по технике безопасности, в том числе касающиеся работы с конкретным оборудованием.

5. Инструктаж.

Пройти вводный и первичный инструктаж по технике безопасности, а также периодические инструктажи.

6. Ограждения и предупреждающие знаки.

Работать в огражденных зонах, соблюдать правила безопасности при работе на высоте, не игнорировать предупреждающие знаки безопасности

7. Режим труда и отдыха.

Соблюдать установленный режим труда и отдыха, чтобы избежать переутомления.

8. Запрещенные действия.

Не курить, не употреблять алкоголь, не принимать пищу и не хранить личные вещи в зоне работы.

9. Внимательность и осторожность.

Быть внимательным и осторожным во время работы, следить за своими действиями и действиями коллег.

10. Ответственность.

Быть ответственным за свою безопасность и безопасность окружающих людей.

С основными положениями Трудового кодекса можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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