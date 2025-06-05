Шиповников день: что можно и нельзя делать 6 июня
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6 июня в календаре отмечается Симеонов день, также известный как Шиповников день или Свобориное дерево. Традиционно этот день связывают с цветением шиповника, символизирующего начало настоящего лета, сообщает Zakon.kz.
Считалось, что шиповник обладает магическими и целебными свойствами: его лепестки использовали для заживления ран, приготовления целебного меда и настоев от простуды. Девушки умывались настоем шиповника, чтобы, как отмечено в публикации издания "Вокруг света", сохранить молодость и красоту.
Еще существовало поверье, что сны, приснившиеся в ночь на 6 июня, могут сбыться в течение недели. Рожденные в этот день, по поверьям, обладают острым умом, красотой и множеством талантов.
Что можно делать
- Умываться росой, собранной с лепестков шиповника, для сохранения молодости и красоты.
- Проводить день в веселье, петь песни, рассказывать сказки, особенно детям.
- Украшать дом зелеными ветками и цветами, особенно шиповника.
- Заниматься творчеством: рукоделием, рисованием, лепкой.
- Возвращать долги, чтобы привлечь финансовую стабильность.
- Собирать цветы шиповника для заготовки целебных настоев.
- Наблюдать за природой и приметами, чтобы предсказать погоду и урожай.
Что нельзя делать
- Срывать или ломать ветки и цветы шиповника – считалось, что это может привести к болезням или потере любимого человека.
- Давать или брать деньги в долг – верили, что долги не будут возвращены.
- Плакать, грустить, жаловаться на жизнь – слезы в этот день могли привести к длительным несчастьям.
- Ссориться, ругаться, злиться – негативные эмоции могли привлечь беду.
- Заниматься тяжелой физической работой, особенно стиркой или уборкой.
- Купаться в водоемах – считалось, что в этот период русалки особенно активны и могут утащить на дно.
- Ставить в доме вазы с цветами – верили, что они быстро завянут, как и отношения в семье.
Приметы о погоде на 6 июня
- Если шиповник буйно цветет – в доме будет благополучие.
- Цветение калины, шиповника и земляники предвещает урожай сыроежек.
- Лягушки вечером громко квакают – к хорошей погоде.
- Отсутствие росы утром – к дождю; обильная роса – к ветру.
- Сильные туманы – к грибному году.
- Трава пахнет сильнее обычного – к дождю.
- Цветы шиповника, одуванчика и фиалки закрылись – перед дождем.
- Солнце на восходе оставляет за собой светлый след – к дождю.
Ранее астрологи обратились к трем представителям зодиакального круга с хорошей новостью. По данным специалистов, Скорпион, Дева и Овен с 6 июня 2025 года внезапно окажутся в эпицентре финансового потока.
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