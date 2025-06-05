#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.67
582.38
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.67
582.38
6.53
Советы

Шиповников день: что можно и нельзя делать 6 июня

календарь, традиции, шиповник, интересное, запреты, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 12:28 Фото: pexels
6 июня в календаре отмечается Симеонов день, также известный как Шиповников день или Свобориное дерево. Традиционно этот день связывают с цветением шиповника, символизирующего начало настоящего лета, сообщает Zakon.kz.

Считалось, что шиповник обладает магическими и целебными свойствами: его лепестки использовали для заживления ран, приготовления целебного меда и настоев от простуды. Девушки умывались настоем шиповника, чтобы, как отмечено в публикации издания "Вокруг света", сохранить молодость и красоту.

Еще существовало поверье, что сны, приснившиеся в ночь на 6 июня, могут сбыться в течение недели. Рожденные в этот день, по поверьям, обладают острым умом, красотой и множеством талантов.

Что можно делать

  • Умываться росой, собранной с лепестков шиповника, для сохранения молодости и красоты.
  • Проводить день в веселье, петь песни, рассказывать сказки, особенно детям.
  • Украшать дом зелеными ветками и цветами, особенно шиповника.
  • Заниматься творчеством: рукоделием, рисованием, лепкой.
  • Возвращать долги, чтобы привлечь финансовую стабильность.
  • Собирать цветы шиповника для заготовки целебных настоев.
  • Наблюдать за природой и приметами, чтобы предсказать погоду и урожай.

Что нельзя делать

  • Срывать или ломать ветки и цветы шиповника – считалось, что это может привести к болезням или потере любимого человека.
  • Давать или брать деньги в долг – верили, что долги не будут возвращены.
  • Плакать, грустить, жаловаться на жизнь – слезы в этот день могли привести к длительным несчастьям.
  • Ссориться, ругаться, злиться – негативные эмоции могли привлечь беду.
  • Заниматься тяжелой физической работой, особенно стиркой или уборкой.
  • Купаться в водоемах – считалось, что в этот период русалки особенно активны и могут утащить на дно.
  • Ставить в доме вазы с цветами – верили, что они быстро завянут, как и отношения в семье.

Приметы о погоде на 6 июня

  • Если шиповник буйно цветет – в доме будет благополучие.
  • Цветение калины, шиповника и земляники предвещает урожай сыроежек.
  • Лягушки вечером громко квакают – к хорошей погоде.
  • Отсутствие росы утром – к дождю; обильная роса – к ветру.
  • Сильные туманы – к грибному году.
  • Трава пахнет сильнее обычного – к дождю.
  • Цветы шиповника, одуванчика и фиалки закрылись – перед дождем.
  • Солнце на восходе оставляет за собой светлый след – к дождю.

Ранее астрологи обратились к трем представителям зодиакального круга с хорошей новостью. По данным специалистов, Скорпион, Дева и Овен с 6 июня 2025 года внезапно окажутся в эпицентре финансового потока.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
С 6 июня Овен, Дева и Скорпион будут купаться в деньгах
Советы
11:04, Сегодня
С 6 июня Овен, Дева и Скорпион будут купаться в деньгах
Казахстанцам напомнили о запретах на работе
Советы
09:28, Сегодня
Казахстанцам напомнили о запретах на работе
Ученые предупредили об опасности жесткого похудения
Советы
01:51, 05 июня 2025
Ученые предупредили об опасности жесткого похудения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: