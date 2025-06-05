Шиповников день: что можно и нельзя делать 6 июня

6 июня в календаре отмечается Симеонов день, также известный как Шиповников день или Свобориное дерево. Традиционно этот день связывают с цветением шиповника, символизирующего начало настоящего лета, сообщает Zakon.kz.

Считалось, что шиповник обладает магическими и целебными свойствами: его лепестки использовали для заживления ран, приготовления целебного меда и настоев от простуды. Девушки умывались настоем шиповника, чтобы, как отмечено в публикации издания "Вокруг света", сохранить молодость и красоту.

Еще существовало поверье, что сны, приснившиеся в ночь на 6 июня, могут сбыться в течение недели. Рожденные в этот день, по поверьям, обладают острым умом, красотой и множеством талантов.

Что можно делать

Умываться росой, собранной с лепестков шиповника, для сохранения молодости и красоты.

Проводить день в веселье, петь песни, рассказывать сказки, особенно детям.

Украшать дом зелеными ветками и цветами, особенно шиповника.

Заниматься творчеством: рукоделием, рисованием, лепкой.

Возвращать долги, чтобы привлечь финансовую стабильность.

Собирать цветы шиповника для заготовки целебных настоев.

Наблюдать за природой и приметами, чтобы предсказать погоду и урожай.

Что нельзя делать

Срывать или ломать ветки и цветы шиповника – считалось, что это может привести к болезням или потере любимого человека.

Давать или брать деньги в долг – верили, что долги не будут возвращены.

Плакать, грустить, жаловаться на жизнь – слезы в этот день могли привести к длительным несчастьям.

Ссориться, ругаться, злиться – негативные эмоции могли привлечь беду.

Заниматься тяжелой физической работой, особенно стиркой или уборкой.

Купаться в водоемах – считалось, что в этот период русалки особенно активны и могут утащить на дно.

Ставить в доме вазы с цветами – верили, что они быстро завянут, как и отношения в семье.

Приметы о погоде на 6 июня

Если шиповник буйно цветет – в доме будет благополучие.

Цветение калины, шиповника и земляники предвещает урожай сыроежек.

Лягушки вечером громко квакают – к хорошей погоде.

Отсутствие росы утром – к дождю; обильная роса – к ветру.

Сильные туманы – к грибному году.

Трава пахнет сильнее обычного – к дождю.

Цветы шиповника, одуванчика и фиалки закрылись – перед дождем.

Солнце на восходе оставляет за собой светлый след – к дождю.

Ранее астрологи обратились к трем представителям зодиакального круга с хорошей новостью. По данным специалистов, Скорпион, Дева и Овен с 6 июня 2025 года внезапно окажутся в эпицентре финансового потока.