Что нельзя делать в особый праздник 3 июня
Святая Елена прославилась своей благочестивой жизнью и деятельностью по распространению христианства. В народной традиции этот день связывался с началом посева льна, важной сельскохозяйственной культуры, используемой для производства тканей.
Народные приметы
Большое внимание в этот день уделяли погодным приметам.
По поверьям, жара 3 июня влечет за собой засуху и неурожай. Духота сулит пасмурное лето. А много цвета на рябине – богатый урожай льна. Хорошей приметой считалось увидеть в небу радугу. Это предвещало удачный год.
Что можно и нельзя делать
В Еленин день не рекомендуется надевать темные и черные вещи, чтобы не привлечь неприятности. По той же причине, как сказано в публикации издания "Известия", если следовать народным суевериям, нельзя убираться в доме и протирать пыль со светильников.
Также 3 июня не стоит отправляться в лес или на озеро.
В праздник запрещено сквернословить, ругаться и ссориться. Под запретом находятся и всевозможные гадания.
Интересный факт приводит сайт Vokrugsveta, раньше девушки в этот день распускали волосы и не заплетали косы, веря, что это способствует их росту и красоте.
Ранее эксперт по организации пространства Эллисон Картрайт заявила, что создать уютную обстановку в доме достаточно просто. Для этого, по ее словам, необходимо избавиться от лишнего.