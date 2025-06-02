Что нельзя делать в особый праздник 3 июня

3 июня в народном календаре отмечается Олёнин день, также известный как Еленин или Алёнин день, Алёна-Льносейка или Льняница. Этот день посвящен памяти святой равноапостольной царицы Елены Константинопольской, матери императора Константина Великого, сообщает Zakon.kz.

Святая Елена прославилась своей благочестивой жизнью и деятельностью по распространению христианства. В народной традиции этот день связывался с началом посева льна, важной сельскохозяйственной культуры, используемой для производства тканей.

Народные приметы

Большое внимание в этот день уделяли погодным приметам.

По поверьям, жара 3 июня влечет за собой засуху и неурожай. Духота сулит пасмурное лето. А много цвета на рябине – богатый урожай льна. Хорошей приметой считалось увидеть в небу радугу. Это предвещало удачный год.

Что можно и нельзя делать

В Еленин день не рекомендуется надевать темные и черные вещи, чтобы не привлечь неприятности. По той же причине, как сказано в публикации издания "Известия", если следовать народным суевериям, нельзя убираться в доме и протирать пыль со светильников.

Также 3 июня не стоит отправляться в лес или на озеро.

В праздник запрещено сквернословить, ругаться и ссориться. Под запретом находятся и всевозможные гадания.

Интересный факт приводит сайт Vokrugsveta, раньше девушки в этот день распускали волосы и не заплетали косы, веря, что это способствует их росту и красоте.

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