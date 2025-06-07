Грозы обрушатся на Казахстан: важное обращение МЧС
Фото: Telegram/qr_tjm
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали, как быть и что делать при грозе. Причина обращения к гражданам – 7 июня 2025 года во многих регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.
Так, в МЧС казахстанцам рекомендуют придерживаться следующих правил безопасности при грозе:
Дома:
- закрой окна и двери;
- отключи электроприборы.
На улице:
- укройся в помещении;
- не стой под металлическими навесами и деревом;
- оставайся в автомобиле;
- сойди с мотоцикла/велосипеда;
- не раскрывай зонт;
- убери мобильный телефон в сумку;
- не носи металлические аксессуары на одежде.
На природе:
- не прячься под высокими деревьями;
- укройся в низине;
- избегай водоемов.
"Эпицентр грозы рядом, если гром и молния бьют одновременно", – подчеркнули в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
О том, в каких регионах Казахстана на 7 июня 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение, можете узнать здесь.
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