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Грозы обрушатся на Казахстан: важное обращение МЧС

Грозы обрушатся на Казахстан: важное обращение МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 10:50 Фото: Telegram/qr_tjm
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали, как быть и что делать при грозе. Причина обращения к гражданам – 7 июня 2025 года во многих регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Так, в МЧС казахстанцам рекомендуют придерживаться следующих правил безопасности при грозе:

Дома:

  • закрой окна и двери;
  • отключи электроприборы.

На улице:

  • укройся в помещении;
  • не стой под металлическими навесами и деревом;
  • оставайся в автомобиле;
  • сойди с мотоцикла/велосипеда;
  • не раскрывай зонт;
  • убери мобильный телефон в сумку;
  • не носи металлические аксессуары на одежде.

На природе:

  • не прячься под высокими деревьями;
  • укройся в низине;
  • избегай водоемов.
"Эпицентр грозы рядом, если гром и молния бьют одновременно", – подчеркнули в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

О том, в каких регионах Казахстана на 7 июня 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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