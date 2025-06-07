Грозы обрушатся на Казахстан: важное обращение МЧС

Фото: Telegram/qr_tjm

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали, как быть и что делать при грозе. Причина обращения к гражданам – 7 июня 2025 года во многих регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Так, в МЧС казахстанцам рекомендуют придерживаться следующих правил безопасности при грозе: Дома: закрой окна и двери;

отключи электроприборы. На улице: укройся в помещении;

не стой под металлическими навесами и деревом;

оставайся в автомобиле;

сойди с мотоцикла/велосипеда;

не раскрывай зонт;

убери мобильный телефон в сумку;

не носи металлические аксессуары на одежде. На природе: не прячься под высокими деревьями;

укройся в низине;

избегай водоемов. "Эпицентр грозы рядом, если гром и молния бьют одновременно", – подчеркнули в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. О том, в каких регионах Казахстана на 7 июня 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение, можете узнать здесь.

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