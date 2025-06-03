Немедленно позвоните на 112 или 101: к казахстанцам обратилось МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана сегодня, 3 июня 2025 года, обратилось к гражданам из-за пожароопасного периода, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев призвали быть бдительными в этот период.

"Лето – время повышенного риска возникновения пожаров. Основными причинами пожаров в этот период являются разведение костров, непотушенные окурки и спички, несанкционированное сжигание травы и мусора, шалость детей с огнем. Маленький костер, сжигание мусора или сухой травы может запросто стать причиной большого пожара. Разбушевавшийся огонь сложно остановить, он может перекинуться на здания, транспорт, привести к травмированию и гибели людей". Пресс-служба МЧС РК

В настоящее время, по данным ведомства, в нескольких регионах страны объявлены и сохраняются штормовые предупреждения о жаркой и засушливой погоде.

"Высокая пожарная опасность ожидается в течение нескольких дней". Пресс-служба МЧС РК

Министерством по чрезвычайным ситуациям в круглосуточном режиме ведутся мероприятия по мониторингу пожарной обстановки. В регионах с лесными массивами организовано дежурство воздушных судов, задействованы беспилотные летательные аппараты, выставлены пожарные дозоры.

"МЧС Казахстана готово к оперативному реагированию на пожары, но напоминаем, что безопасность также зависит от сознательности граждан и соблюдения мер пожарной безопасности. В период повышенной пожарной опасности настоятельно призываем быть особо внимательными к источникам огня, особенно в лесных и степных массивах. Не разжигайте огонь без острой необходимости. Если же костер необходим, то убедитесь, что он разожжен в безопасном месте. Обеспечьте контроль за огнем, необходимо постоянно следить за ним. После его использования убедитесь, что огонь полностью потушен". Пресс-служба МЧС РК

Если же граждане стали свидетелями возгорания или заметили дым, ведомство их призывает немедленно сообщить об этом по телефонам 112 или 101.

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