#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.19
582.79
6.46
Советы

Врач обратилась с советами к дачникам

врач обратилась с советами к дачникам, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 08:52 Фото: pixabay
Психиатр-нарколог Марина Калюжная перечислила болезни, с которыми чаще всего сталкиваются дачники. Среди них проблемы с сердцем, головокружения, нарушение зрения, сильная усталость или повышение температуры, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с "Лентой.ру" эксперт заявила, что длительные статичные позы во время работы нарушают нормальный кровоток, повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и создают предпосылки для развития инфаркта миокарда, гипертонических кризов и инсультов.

"Следующая угроза – инфекционные заболевания, переносимые клещами. Обычно считается, что встреча с этими насекомыми возможна лишь в лесополосах, однако практика показывает, что зараженные клещи встречаются и на загородных участках. Соблюдайте элементарные правила безопасности: обрабатывайте одежду репеллентами, осматривайте кожу каждые два часа, носите светлую одежду с манжетами", – отметила специалист.

Кроме того, она предупредила, что причиной болезней становится пренебрежение регулярностью приема медикаментов, нерегулярное питание и нарушение нормального распорядка дня.

Врач призвала дачников чаще пить воду, чтобы избежать обезвоживания, которое ведет к загустению крови и повышению артериального давления, создавая дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Ранее памятку по пожарной безопасности для дачников опубликовали в МЧС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Как пить кофе при заболеваниях щитовидной железы
Советы
01:11, 09 июня 2025
Как пить кофе при заболеваниях щитовидной железы
Врачи рассказали, как распознать рак кожи по двум признакам
Советы
00:39, 09 июня 2025
Врачи рассказали, как распознать рак кожи по двум признакам
Названы виды рака, которые может вызвать употребление алкоголя
Советы
13:31, 08 июня 2025
Названы виды рака, которые может вызвать употребление алкоголя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: