Врач обратилась с советами к дачникам

Психиатр-нарколог Марина Калюжная перечислила болезни, с которыми чаще всего сталкиваются дачники. Среди них проблемы с сердцем, головокружения, нарушение зрения, сильная усталость или повышение температуры, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с "Лентой.ру" эксперт заявила, что длительные статичные позы во время работы нарушают нормальный кровоток, повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и создают предпосылки для развития инфаркта миокарда, гипертонических кризов и инсультов.

"Следующая угроза – инфекционные заболевания, переносимые клещами. Обычно считается, что встреча с этими насекомыми возможна лишь в лесополосах, однако практика показывает, что зараженные клещи встречаются и на загородных участках. Соблюдайте элементарные правила безопасности: обрабатывайте одежду репеллентами, осматривайте кожу каждые два часа, носите светлую одежду с манжетами", – отметила специалист.

Кроме того, она предупредила, что причиной болезней становится пренебрежение регулярностью приема медикаментов, нерегулярное питание и нарушение нормального распорядка дня.

Врач призвала дачников чаще пить воду, чтобы избежать обезвоживания, которое ведет к загустению крови и повышению артериального давления, создавая дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Ранее памятку по пожарной безопасности для дачников опубликовали в МЧС.