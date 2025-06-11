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Любителей мест у окна в самолетах предупредили о неожиданной опасности

Человек в самолете, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 05:26 Фото: pexels
Многие авиапассажиры предпочитают сидеть у окна в самолете, но часто не догадываются, какую опасность представляют эти места, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Express со ссылкой на целый ряд научных статей и мнения дерматологов, на большой высоте солнце светит гораздо ярче, а потому пассажиры, даже находясь внутри самолета, подвергаются сильному ультрафиолетовому излучению, особенно если они сидят у окна.

Именно поэтому сидящим у окна пассажирам стоит наносить солнцезащитный крем.

При этом доктор Элизабет Джонс, доцент кафедры дерматологии в университетской больнице Томаса Джефферсона в Филадельфии, успокоила пассажиров, отметив, что "реальный риск" для нечастных пассажиров мал.

А вот люди, которые летают по работе и любят смотреть в окно, могут подвергаться большему воздействию ультрафиолетового света.

Ранее офтальмолог рассказала, можно ли ослепнуть летом без солнцезащитных очков.

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Аксинья Титова
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