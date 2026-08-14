Пассажира вытянуло из окна самолета в Германии

Пассажира самолета Ryanair частично вытянуло из поврежденного иллюминатора после того, как обломки лопатки двигателя разбили окно, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на рейсе из Салоников в Мемминген (Германия). Самолет Boeing 737-800 эксплуатировала дочерняя структура Ryanair – компания Malta Air, пишет Associated Press.

Согласно предварительному отчету Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), лопатка вентилятора правого двигателя отделилась во время полета. Ее фрагменты пробили обшивку воздушного судна и разбили иллюминатор.

В результате разгерметизации салона 61-летнего пассажира, сидевшего у окна в 11-м ряду, частично вытянуло наружу. Находившимся рядом людям удалось быстро втащить его обратно. Мужчина получил травмы шеи и плеч, а также ожоги от трения.

Что произошло на борту

По данным следователей, перед инцидентом пассажиры и экипаж услышали громкий непрерывный шум и ощутили сильную вибрацию. Затем в салоне появился густой туман, после чего автоматически выпали кислородные маски.

В этот момент один из бортпроводников заметил, что люди зовут на помощь: сидевший у окна мужчина оказался частично снаружи фюзеляжа. Находившимся рядом пассажирам удалось оперативно втащить его обратно в салон.

Пострадавшего сразу пересадили на другой ряд, где ему оказал первую помощь находившийся на борту врач. Чтобы закрыть поврежденный иллюминатор и уменьшить сквозняк до посадки, пассажиры использовали металлический контейнер.

Лайнер экстренно снизился, некоторое время кружил на небольшой высоте для выработки топлива и примерно через час после вылета благополучно вернулся в аэропорт Салоников.

Следователи нашли следы птиц в двигателе

Эксперты NTSB пока не назвали окончательную причину разрушения лопатки вентилятора, однако при осмотре двигателя внутри были обнаружены останки птиц. Это указывает на возможное столкновение во время набора высоты. Тем не менее следствию еще предстоит установить, сыграл ли этот фактор непосредственную роль в поломке детали.

Как выяснилось, за прошедший год экипажи четырежды сообщали о возможных столкновениях именно этого правого двигателя с птицами. После двух таких инцидентов специалисты уже находили следы пернатых внутри силового агрегата.

Согласно данным технического обслуживания, лопатки правого двигателя проходили ультразвуковые проверки в ноябре 2025 года и в мае 2026 года – тогда никаких повреждений обнаружено не было. Теперь следователям предстоит выяснить не только причину разрушения детали, но и то, могли ли прошлые удары птиц оставить скрытые микроповреждения, повлиявшие на надежность двигателя.

Почему внимание привлекли требования FAA

После серии подобных инцидентов Федеральное авиационное управление США (FAA) в 2025 году выпустило три директивы, обязывающие авиакомпании усилить элементы конструкций защитного кожуха двигателей на Boeing 737. Эти изменения должны снизить риск того, что при разрушении лопатки вентилятора обломки пробьют фюзеляж.

Однако, как отметили в NTSB, на самолете Ryanair необходимые модификации на момент ЧП еще не были выполнены. Впрочем, регулятор установил крайний срок для доработки лишь до июля 2028 года. Впрочем, после нового инцидента эти требования могут пересмотреть.

Аналогичный трагический случай произошел в 2018 году с лайнером Southwest Airlines. Тогда от разрушившегося двигателя отделилась часть конструкции, которая пробила окно. В результате мгновенной разгерметизации салона погибла пассажирка.

Попавший в июльский инцидент Boeing 737 компании Ryanair был поставлен перевозчику еще в 2008 году и рассчитан на 189 мест. После аварийной посадки всех пассажиров доставили в терминал, а позже отправили в пункт назначения резервным бортом.

Расследование NTSB продолжается. В Ryanair заявили, что воздержатся от комментариев до его завершения. Концерн Boeing и производитель двигателей CFM International уже сотрудничают со следствием.

Ранее стало известно, что во время полета из Малайзии в Индию 36-летний Джамшир Атаникал попытался на высоте 9000 м открыть люк аварийного выхода самолета, потому что ему "так захотелось".