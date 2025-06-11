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Названы знаки зодиака, которым никто не может угодить

Человек, мысли, идеи, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 08:29 Фото: pexels
Некоторые люди всегда находят, на что пожаловаться: их кофе слишком холодный, сериал, который они смотрят, переоценен, а погода просто неподходящая, сообщает Zakon.kz.

Если вы узнали в этом себя, астрологи Mixnews советуют разобраться, виноваты ли в этом звезды.

Дева

Девы известны своим перфекционизмом – и это еще мягко сказано. Они всегда замечают мелочи, которые упускают другие: почему вы поставили три точки вместо одной? Почему полотенце сложено "неправильно"? И, конечно, если вы приготовили обед – вы могли бы его немного приправить. Не потому, что они злые, а потому, что они верят, что всегда можно сделать лучше.

Рак

Раки чувствительны, но и чрезвычайно требовательны, когда дело касается эмоций. Если вы забыли написать им "спокойной ночи", ждите немую драму в трех актах. Если вы скажете, что устали и не можете говорить, они воспримут это как личное оскорбление. И нет, недостаточно просто извиниться – вам нужно объяснить им, о чем вы думали, что чувствовали и как вы планируете все исправить.

Козерог

Козероги – трудоголики с планом. И если вы не следуете этому плану – тут и возникает проблема. Опоздание на две минуты? Плохая организация. Получились свободные выходные? Пустая трата времени. Вы купили подарок, но он непрактичен? Трата денег! Козероги не любят сюрпризов, импровизаций или философии "все будет хорошо". 

Ранее астрологи перечислили 5 знаков зодиака, у которых всегда есть деньги.

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Аксинья Титова
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