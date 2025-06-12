Как охладить комнату без кондиционера

С приходом летней жары актуальным становится вопрос об охлаждении жилья, причем не всем подходит кондиционер – и по финансовым соображениям, и из-за ограничений по здоровью. Но существуют доступные способы, позволяющие и сэкономить, и обеспечить прохладу, сообщает Zakon.kz.

Приятной прохлады в помещении можно добиться без кондиционера. Для этого потребуются лишь вентилятор и пластиковые емкости

Вентиляторы весьма популярны, но они лишь обеспечивают циркуляцию воздуха, и облегчение приходит не мгновенно. Усилить их охлаждающее действие можно, используя самостоятельно изготовленные охладители. Самый доступный способ – применить замороженную воду.

Замораживание воды в пластиковых бутылках является оптимальным выбором, пишет togliatti24. Это удобнее, чем использование другой тары, так как бутылки герметичны и занимают немного места в морозилке.

Ледяные бутылки следует размещать перед вентилятором, который будет разгонять прохладу по комнате. Эффект может быть менее ощутимым, чем от мокрых простыней или ткани, но охлаждения от бутылок хватит на продолжительное время – минимум на час.

Со временем в помещении аккумулируется прохлада, и, если ограничить приток теплого воздуха извне, закрыв окна, эффект может сохраняться в течение всего дня. Кроме того, вентилятор потребляет гораздо меньше электроэнергии, что является существенным плюсом.

Можно заранее подготовить несколько наборов бутылок в морозильной камере, чтобы их можно было менять по мере таяния льда.

Ранее эксперт предупредил, что кондиционер может нести смертельную опасность для человека.