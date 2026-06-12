Как охладить дом летом без кондиционера: трюк, который используют в Греции

В жаркие летние дни в домах не всех казахстанцев есть кондиционеры. Они не только дорогостоящи и энергоемки, но и нелегко устанавливаются в арендованных квартирах. К счастью, существует более дешевый способ охлаждения своих домов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newsweek, в жарких странах, таких как Греция, существуют изобретательные способы, позволяющие охладиться без кондиционера.

Охладить квартиру можно с помощью обычных бутылок. Для этого используются замороженные бутылки с водой. Говорят, что они способны полностью понизить температуру в помещении без кондиционера. Для этого одну или несколько пластиковых бутылок наполняют примерно на 80% водопроводной водой и замораживают на ночь.

На следующий день ледяные блоки служат пассивными охлаждающими элементами. Если поместить их перед вентилятором или за ним, воздух будет обтекать замерзшую поверхность.

Это может снизить температуру в непосредственной близости на один-два градуса в краткосрочной перспективе. Но замороженная бутылка – не единственный способ охладиться.

Важно поставить бутылку на тарелку или в миску, чтобы собрать конденсат. Через два-три часа лед растает. Затем вы можете просто снова заморозить бутылки. Менять воду не нужно. Однако этот метод имеет свои ограничения в больших помещениях. Для эффективного охлаждения следует использовать сразу несколько бутылок.

Этот метод основан на проверенном физическом явлении: когда лед тает и превращается в воду, он поглощает тепло из окружающей среды, тем самым охлаждая воздух.

Вентилятор заметно усиливает этот эффект и немного распространяет холодный воздух дальше по комнате. Однако эффект носит лишь локальный и временный характер. Как только лед полностью растает, он больше не сможет обеспечивать охлаждение.

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