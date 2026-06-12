#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Как охладить дом летом без кондиционера: трюк, который используют в Греции

Жара, квартира, вентиляторы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 06:34 Фото: pexels
В жаркие летние дни в домах не всех казахстанцев есть кондиционеры. Они не только дорогостоящи и энергоемки, но и нелегко устанавливаются в арендованных квартирах. К счастью, существует более дешевый способ охлаждения своих домов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newsweek, в жарких странах, таких как Греция, существуют изобретательные способы, позволяющие охладиться без кондиционера.

Охладить квартиру можно с помощью обычных бутылок. Для этого используются замороженные бутылки с водой. Говорят, что они способны полностью понизить температуру в помещении без кондиционера. Для этого одну или несколько пластиковых бутылок наполняют примерно на 80% водопроводной водой и замораживают на ночь.

На следующий день ледяные блоки служат пассивными охлаждающими элементами. Если поместить их перед вентилятором или за ним, воздух будет обтекать замерзшую поверхность.

Это может снизить температуру в непосредственной близости на один-два градуса в краткосрочной перспективе. Но замороженная бутылка – не единственный способ охладиться.

Важно поставить бутылку на тарелку или в миску, чтобы собрать конденсат. Через два-три часа лед растает. Затем вы можете просто снова заморозить бутылки. Менять воду не нужно. Однако этот метод имеет свои ограничения в больших помещениях. Для эффективного охлаждения следует использовать сразу несколько бутылок.

Этот метод основан на проверенном физическом явлении: когда лед тает и превращается в воду, он поглощает тепло из окружающей среды, тем самым охлаждая воздух.

Вентилятор заметно усиливает этот эффект и немного распространяет холодный воздух дальше по комнате. Однако эффект носит лишь локальный и временный характер. Как только лед полностью растает, он больше не сможет обеспечивать охлаждение.

Ранее в наступлением летней жары автомобилистам напомнили, какие бытовые приборы категорически не стоит оставлять в салоне транспорта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
кот на окне
12:50, 12 июня 2025
Как охладить комнату без кондиционера
жара, повышение температуры
09:20, 28 июля 2024
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Эффективные способы охладить квартиру без кондиционера
18:03, 20 июня 2024
Эффективные способы охладить квартиру без кондиционера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
06:26, Сегодня
Соперник "Барыса" в КХЛ продлил контракт с главным тренером
Белинда Бенчич
05:59, Сегодня
Потенциальная соперница Рыбакиной снялась с турнира в Лондоне
Топурия и Гейджи
05:28, Сегодня
Госсекретарь США Рубио – о турнире в Белом доме: Ожидаем собрать более миллиарда зрителей
Никита Кучеров
04:58, 12 июня 2026
Стал известен обладатель "Харт Трофи" по итогам сезона в НХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: