Для кого жара в офисе может представлять прямую угрозу жизни

Российский врач и доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рассказал, для кого из офисных сотрудников жара на рабочем месте может представлять прямую угрозу жизни, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газета.Ru" 11 июня 2025 года специалист отметил, что жара на рабочем месте – это не просто дискомфорт, а серьезный риск для здоровья, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокая температура (выше +28°C) вызывает обезвоживание, перегрев организма и повышенную нагрузку на сердце, что может привести к обострению хронических болезней (гипертония, стенокардия, аритмия) – из-за сгущения крови и спазма сосудов, тепловому удару (тошнота, головокружение, потеря сознания) и резкому падению работоспособности.

"Как медицинский специалист, я настоятельно рекомендую работодателям соблюдать требования трудового законодательства и санитарные нормы по условиям труда в жаркий период. Для сотрудников с хроническими заболеваниями такие условия труда могут представлять прямую угрозу жизни", – подчеркнул Дмитрий Карпенко.

Для минимизации негативных последствий жары для здоровья, по словам врача, офисным работникам необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Во-первых , контролировать микроклимат: кондиционирование, проветривание, увлажнители.

, контролировать микроклимат: кондиционирование, проветривание, увлажнители. Во-вторых , важно соблюдать питьевой режим: 1,5-2 л воды в день, важно пить именно воду, а не чай и кофе, которые усиливают обезвоживание.

, важно соблюдать питьевой режим: 1,5-2 л воды в день, важно пить именно воду, а не чай и кофе, которые усиливают обезвоживание. В-третьих , важно избегать перегрузок: перенести тяжелые задачи на утро или вечер.

, важно избегать перегрузок: перенести тяжелые задачи на утро или вечер. И наконец, людям с болезнями сердца важно иметь под рукой лекарства, измерять давление, при ухудшении состояния – сразу делать перерыв.

Также Карпенко отметил, что особую опасность представляет кумулятивный эффект, когда ежедневное воздействие жары постепенно подрывает здоровье, даже если вначале симптомы кажутся незначительными.

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