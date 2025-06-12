Для кого жара в офисе может представлять прямую угрозу жизни
В беседе с "Газета.Ru" 11 июня 2025 года специалист отметил, что жара на рабочем месте – это не просто дискомфорт, а серьезный риск для здоровья, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокая температура (выше +28°C) вызывает обезвоживание, перегрев организма и повышенную нагрузку на сердце, что может привести к обострению хронических болезней (гипертония, стенокардия, аритмия) – из-за сгущения крови и спазма сосудов, тепловому удару (тошнота, головокружение, потеря сознания) и резкому падению работоспособности.
"Как медицинский специалист, я настоятельно рекомендую работодателям соблюдать требования трудового законодательства и санитарные нормы по условиям труда в жаркий период. Для сотрудников с хроническими заболеваниями такие условия труда могут представлять прямую угрозу жизни", – подчеркнул Дмитрий Карпенко.
Для минимизации негативных последствий жары для здоровья, по словам врача, офисным работникам необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- Во-первых, контролировать микроклимат: кондиционирование, проветривание, увлажнители.
- Во-вторых, важно соблюдать питьевой режим: 1,5-2 л воды в день, важно пить именно воду, а не чай и кофе, которые усиливают обезвоживание.
- В-третьих, важно избегать перегрузок: перенести тяжелые задачи на утро или вечер.
- И наконец, людям с болезнями сердца важно иметь под рукой лекарства, измерять давление, при ухудшении состояния – сразу делать перерыв.
Также Карпенко отметил, что особую опасность представляет кумулятивный эффект, когда ежедневное воздействие жары постепенно подрывает здоровье, даже если вначале симптомы кажутся незначительными.
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