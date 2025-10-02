#АЭС в Казахстане
Советы

Работает ли молоко с медом при боли в горле

стакан с молоком в руках, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 14:26 Фото: pixabay
Многие при простуде прибегают к народным способам лечения и облегчения симптомов. А вот действенны ли молоко с медом или пар от натуральной соли, рассказал сотрудник Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский, сообщает Zakon.kz.

Он подтвердил, что теплый чай или молоко могут облегчать неприятные ощущения в горле, успокаивая его раздраженность.

"Мед, богатый витаминами и микроэлементами, способствует укреплению иммунитета и оказывает мягкое антибактериальное действие. Теплая жидкость увеличивает выделение слюны, что полезно для заживления слизистых оболочек. Однако следует помнить, что молоко и мед не заменяют полноценного лечения антибиотиками при бактериальных инфекциях", – объяснил "Газете.Ru" доктор.

Правда, иногда прием молока с медом может спровоцировать дискомфорт у людей с лактозной недостаточностью или аллергией на мед.

"Также среди работающих народных методов снятия боли в горле можно выделить любое теплое питье. Оно смягчает раздражение горла и увлажняет слизистую. Домашние ингаляции тоже могут быть полезны. Натуральная соль или минеральная вода, превращенная в пар, помогают увлажнить дыхательные пути и очистить слизистую. Однако стоит помнить, что неправильное использование домашних рецептов может нанести вред. Например, горячий пар может повредить слизистую оболочку гортани, вызывая еще больший дискомфорт", – рассказал врач.

Народные рецепты, включая молоко с медом, могут применяться только как вспомогательное средство, но не заменяют медицинский осмотр и полноценное лечение, резюмировал Врублевский.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача или советам специалиста.

О том, как подготовить организм к холодам и защититься от вирусов, мы писали здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
