Какие знаки казахстанцы чаще всего путают на дороге

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 13 июня 2025 года, напомнили жителям Казахстана несколько важных пунктов правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что в ПДД существует несколько пар знаков, которые нередко путают даже опытные автомобилисты.

Кроме того, знания, приобретенные в автошколе, могут позабыться со временем. Чем же они отличаются, подробно рассказали в корпорации.

Знак "Ограничение максимальной скорости" запрещает движение со скоростью, превышающей указанную на знаке величину.

Знак "Ограничение минимальной скорости" предписывает водителю транспортного средства двигаться со скоростью, равной или превышающей указанное на знаке значение.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Знак "Дорога с односторонним движением" означает, что по всем полосам дороги движение может осуществляться только в одном направлении.

Знак "Движение прямо" указывает водителям двигаться только в обозначенном на знаке направлении, т.е. прямо. В этом случае может присутствовать встречная полоса.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Знаки "Преимущества встречного автомобиля" и "Преимущества перед встречным автомобилем" устанавливаются на узких участках дорог.

В первом случае водитель обязан уступить дорогу двигающимся ему навстречу транспортным средствам.

Знак "Преимущества перед встречным движением" позволяет водителю проехать первым, не уступая дорогу встречному направлению.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Знак "Пешеходный переход" в красном треугольнике предупреждает нас о том, что впереди нерегулируемый пешеходный переход. В населенных пунктах он устанавливается за 50-100 метров, а в ненаселенных – за 150-300 метров до пешеходного перехода.

Знак "Пешеходный переход" на синем фоне устанавливается непосредственно на пешеходном переходе.

Фото: Instagram/gov4c.kz

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