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Советы

С какого возраста казахстанцы могут получить водительские права

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 11:48 Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 29 мая 2025 года, предоставили важную информацию касательно того, в каком возрасте казахстанцы могут стать обладателями водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Этот вопрос задал один из жителей страны. Звучал он следующим образом:

"Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каком возрасте можно получить водительские права?"

В "Правительстве для граждан" уточнили, что все зависит от возраста.

К примеру, в 16 лет можно получить права категории А1 для управления транспортным средством объемом двигателя до 125 куб. см.

А уже после достижения 18 лет граждане имеют право получить водительское удостоверение категории А, В, В1 и С1.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 11:48
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Ранее в госкорпорации рассказали о том, можно ли до исполнения 16 лет подавать заявку на изготовление удостоверения личности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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