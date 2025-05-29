С какого возраста казахстанцы могут получить водительские права
Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 29 мая 2025 года, предоставили важную информацию касательно того, в каком возрасте казахстанцы могут стать обладателями водительских прав, сообщает Zakon.kz.
Этот вопрос задал один из жителей страны. Звучал он следующим образом:
"Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каком возрасте можно получить водительские права?"
В "Правительстве для граждан" уточнили, что все зависит от возраста.
К примеру, в 16 лет можно получить права категории А1 для управления транспортным средством объемом двигателя до 125 куб. см.
А уже после достижения 18 лет граждане имеют право получить водительское удостоверение категории А, В, В1 и С1.
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