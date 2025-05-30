Овны, Раки и Девы – фавориты звезд в июне 2025

Первые летние дни 2025 года принесут не только долгожданное тепло, но и поразительное смещение космических акцентов. Однако не все знаки зодиака почувствуют прилив везения. В этот раз фортуна будет особенно щедра к Овнам, Ракам и Девам, сообщает Zakon.kz.

К примеру, для Овнов июнь станет временем расплаты за труд, терпение и выдержку. Возможно, последние полгода они ощущали себя бегунами на месте, но с началом лета ситуация меняется стремительно. У них получится то, что раньше не удавалось, а решения, принятые интуитивно, внезапно обернутся точными попаданиями. На карьерном фронте возможны громкие предложения, стремительный рост и даже переезд за границу.

Раки ощутят удивительную внутреннюю ясность и прилив вдохновения. Романтические встречи, признания, предложения – все это возможно в июне. Одинокие представители знака могут неожиданно столкнуться с судьбоносным человеком, а семейные Раки – выйти на новый уровень в отношениях. Кроме того, как сказано в публикации издания "Стерлеград", на горизонте появится шанс сменить сферу деятельности или получить признание в текущей.

Для Дев наступает долгожданная фаза интеллектуального и профессионального взлета. Все, что казалось невозможным, внезапно становится доступным: инвестиции, доходы, предложения, крупные сделки. Причем Девы не просто получают – они выстраивают. Их умение анализировать и предугадывать будущее превращается в суперсилу.

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Астрологи уверены, что всем знакам зодиака даны свои особенные способности и таланты, но некоторые из них рождаются под более яркой звездой. По их мнению, именно к трем представителям зодиакального круга успех и счастье приходят с колыбели.