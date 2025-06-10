Львы, Весы и Тельцы обречены на ошеломляющий успех летом 2025 года
К примеру, Лев никогда не боится быть в центре внимания. Но в этом году его сияние станет почти мифическим. Огненные Львы окажутся в потоке, где желания начинают исполняться не по частям, а сразу – и с эффектом фейерверка. Их харизма усилится, и они смогут влиять на других почти гипнотически.
Весы словно пройдут через энергетическую чистку. Все, что мешало им быть счастливыми – исчезнет само собой. Период с конца июня до середины августа станет временем, когда Весы смогут найти свою гармонию в любви, творчестве и деньгах. Они будут блистать не только внешне, но и внутренне, притягивая к себе лучшие предложения, интересных людей и возможности, от которых раньше отказывались из-за неуверенности.
А Телец получит доступ к энергетике перемен, которая обычно его пугает. Домашний Телец больше не будет стоять на месте: его потянет туда, где ярче, живее и богаче. Это, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", может быть новый дом, новый бизнес, даже новая идентичность. Те, кто раньше был привязан к стабильности, теперь сами начнут искать вызовы – и найдут в них счастье.
Специалисты подчеркивают, что подобные периоды бывают нечасто. Остальным знакам стоит вдохновиться примером лидеров этого сезона.
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