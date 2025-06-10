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Львы, Весы и Тельцы обречены на ошеломляющий успех летом 2025 года

удача, Лев, Весы, Телец, удача, астрология, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 19:23 Фото: pexels
Лето 2025 года обещает стать особенным. Астрологи уверены, что три знака зодиака получат от вселенной доступ к "золотому билету". Именно Лев, Весы и Телец окажутся в фокусе космического света, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Лев никогда не боится быть в центре внимания. Но в этом году его сияние станет почти мифическим. Огненные Львы окажутся в потоке, где желания начинают исполняться не по частям, а сразу – и с эффектом фейерверка. Их харизма усилится, и они смогут влиять на других почти гипнотически.

Весы словно пройдут через энергетическую чистку. Все, что мешало им быть счастливыми – исчезнет само собой. Период с конца июня до середины августа станет временем, когда Весы смогут найти свою гармонию в любви, творчестве и деньгах. Они будут блистать не только внешне, но и внутренне, притягивая к себе лучшие предложения, интересных людей и возможности, от которых раньше отказывались из-за неуверенности.

А Телец получит доступ к энергетике перемен, которая обычно его пугает. Домашний Телец больше не будет стоять на месте: его потянет туда, где ярче, живее и богаче. Это, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", может быть новый дом, новый бизнес, даже новая идентичность. Те, кто раньше был привязан к стабильности, теперь сами начнут искать вызовы – и найдут в них счастье.

Специалисты подчеркивают, что подобные периоды бывают нечасто. Остальным знакам стоит вдохновиться примером лидеров этого сезона.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 19:23
С 6 июня Овен, Дева и Скорпион будут купаться в деньгах

Ранее сообщалось, что первые летние дни 2025 года принесут не только долгожданное тепло, но и поразительное смещение космических акцентов. Однако не все знаки зодиака почувствуют прилив везения. В этот раз фортуна будет особенно щедра к Овнам, Ракам и Девам.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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