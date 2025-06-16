Кого больше всех любят кусать комары

Интересно, но комары действительно проявляют избирательность при выборе своих жертв. Это связано с множеством факторов, включая биохимические, генетические и поведенческие особенности человека, сообщает Zakon.kz.

Врач-эксперт в области инфекционных и паразитарных заболеваний Светлана Звонцова подчеркивает, что некоторые люди становятся более привлекательными для этих кровососущих насекомых по ряду причин.

Например, комары могут "предпочитать" определенную группу крови.

"Люди с первой группой крови чаще становятся жертвами комаров, чем обладатели второй или третьей. Четвертая изучена меньше, но, по некоторым данным, занимает промежуточное положение. Влияние резус-фактора менее выражено, однако есть данные, что комары чаще кусают людей с положительным резусом". Светлана Звонцова

Кроме того, привлекает тучи кровососов выдыхаемый человеком углекислый газа. Эти насекомые отлично чувствуют CO₂, и чем больше его выделяет человек, тем легче комарам его найти.

"Беременные женщины страдают от укусов сильнее, так как их организм вырабатывает на 20% больше CO₂. Люди с высоким метаболизмом, например, спортсмены после тренировки, также находятся в группе риска", – цитирует Звонцову издание "АиФ Тюмень".

Не стоит забывать и про генетические факторы. Они также играют свою роль: примерно 20% людей от природы менее привлекательны для комаров из-за особенностей кожных выделений, которые вырабатывают естественные репелленты.

Комары любят пиво

Температура тела и потливость еще одна приманка для комаров. Повышенная температура, например, после физической нагрузки, делает человека более заметным для насекомых.

"Комары ориентируются на тепловое излучение и химический состав пота: молочная кислота, мочевая кислота, аммиак, выделяемые с потом, привлекают их. Бактерии на коже также могут приманивать кровососов: некоторые микробы делают запах человека более "аппетитным" для этих насекомых". Светлана Звонцова

Далее приведен интересный момент. Так, из рассказа врача следует, что во время сезона комаров внимательнее надо выбирать парфюм.

Один пшик "неправильным" ароматом, и кровососы облепят со всех сторон. Сладкие и цветочные ароматы в духах, шампунях, лосьонах насекомые точно оценят, в то время как некоторые эфирные масла, например, лаванда и эвкалипт, могут их отпугивать.

По словам специалиста, цвет одежды также имеет значение: комары лучше видят темные цвета, поэтому люди в такой одежде чаще подвергаются атакам. Светлые тона, наоборот, менее привлекательны для насекомых.

Оценят комары и запах алкоголя, особенно пива. Спиртное увеличивает температуру тела и выделяет этанол с потом. Также манит кровососов съеденная человеком сладкая и высокоуглеводная пища.

"Чтобы уменьшить вероятность укусов, специалист рекомендует носить светлую одежду, избегать парфюмерии, использовать репелленты с ДЭТА или натуральными маслами, избегать пребывания у воды в вечернее время, а также устанавливать москитные сетки и использовать фумигаторы", – сказано в заключительной части.

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